(Görüntülü Haber) Balıkesir, 22'inci kez yapılan EMITT Fuarı'nda

İSTANBUL, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, \"EMITT Fuarı dünyanın turizm noktasında en büyük fuarlarından birisi. Balıkesir ili olarak da burada yer alıyoruz. Balıkesir özellikle büyükşehir olduktan sonra özellikle dikkatleri üzerine çeken bir şehir oldu. Odak bir şehir, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde kalıyor, Çanakkale’den gelecek köprü ve otoyol yine Balıkesir’de bir araya geliyor. Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Balıkesir olarak biz de bu yarışta varız diyoruz. Jeotermalimizle, denizimizle, dağlarımızla ve sağlıklı gıdamızla Balıkesir cazibe merkezidir\" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Kalkınma Ajansı işbirliği ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 22\'nci EMITT Fuarı\'nda temsil ediliyor. 28 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda Balıkesir standı 5\'inci holde yerini aldı. Balıkesir standında termal tesisler, sağlık turizmi, deniz turizmi, doğal güzellikler, kültürel öğeler tanıtılıyor. Stantta höşmerim, kolonya, zeytinyağı ve zeytin gibi yerel ürünler de ikram ediliyor. Fuarın ilk gününde ziyaretçilere meşhur Susurluk ayranı ve tostu ikramı gün boyunca yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehrin turizmi, gayrimenkulü, yöresel tatları hakkında bilgiler verdi. Kafaoğlu, \"Tren yolumuz, havaalanımız, limanlarımız, otoyollarımız var. Balıkesir Marmara’yla Ege’nin tam kesiştiği noktada. Ege ve Marmara diye iki denizimiz var. Ege kıyılarımız Ayvalık’tan tutun, Burhaniye, Ören, Akçay, Altınoluk en güzel en temiz sahiller bizde\" diye konuştu. \"JEOTERMALLE ÖN PLANA ÇIKMAK İSTİYORUZ\" Kaz Dağları\'nın, Alp’lerden sonra oksijeni en yüksek dağlar olduğunu aktaran Kafaoğlu, \" Deniz, dağ turizmi ve özellikle 13 ilçemizde jeotermal var. Jeotermalle de ön plana çıkmak istiyoruz. Özellikle sağlık turizmi açısından, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açısından önemsiyoruz. Çünkü artık nüfus gittikçe yaşlanıyor. Avrupa nüfusu çok ciddi yaşlandı. Türkiye’de de ömürler uzuyor bu noktada oralara sağlık tesisi, oteller ve hastaneler yapılması noktasında da ciddi bir gayretimiz var\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE’Yİ DOYURAN BİR İLİZ\" Balıkesir\'in aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyleyen Kafaoğlu, \"Çay ve muz dışında her ürün yetişiyor. Türkiye’yi doyuran bir iliz. Kırmızı, beyaz ette, sütte ve yumurtada Türkiye’de ilk 3 ilin arasındayız. Çeşit çeşit peynir üretimimiz var. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak peynir çalıştayı yapacağız. İlgili uzmanlara Balıkesir’de üretilen bütün peynirlerin detayıyla çalışmasını yaptırdık. Ansiklopedi halinde de bastırıp Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağız\" dedi. \"BALIKESİR\'İN DAĞI TAŞI ALTIN OLUYOR\" Balıkesir’e bir an önce yatırımcıların gelmesi tavsiyesinde bulunan Kafaoğlu, her geçen gün gayrimenkul fiyatlarının artığını dile getirdi. Kafaoğlu, \"2016-2017’de Türkiye’de gayrimenkulde en yüksek artış Balıkesir’de, 81 ilin arasında 1’inci olduk. Dağı taşı altın oluyor. Balıkesir yaşanacak sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şehir. Hem de yatırım yapılabilecek özellikle turizm noktasında \'ben buradayım\' diyor. Biz de burada olduğumuzu ifade etmek için şimdi buradayız\" diye konuştu. \"ÖLÜMDEN KORKMAYAN BİR MİLLETE YAPABİLECEKLERİ BİR ŞEY YOKTUR\" Fuardaki insanların tamamının kalbi ve gönlü, dualarının Afrin’de olduğunu vurgulayan Kafaoğlu, \"Mehmetçiğimizin arkasında 80 milyon insanımız şehit olmak için bekliyor. Ölümden korkmayan bir millete yapabilecekleri bir şey yoktur. Şahadeti en yüksek mertebe olarak gören bir milletiz. Biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz hep beraber Türkiye olduğumuzu bu fuarda da gösteriyoruz. Orada çarpışan Mehmetçiklerimizle de dualarımız onların yanında olarak gösteriyoruz. Allah’ın izniyle oradaki terör yuvalarının temizleneceğine yürekten inanıyoruz\" dedi.