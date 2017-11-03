(Görüntülü Haber) 'BALFOUR DEKLARASYONU' 100. YILINDA PROTESTO EDİLDİ

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA



Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, \'Balfour Deklarasyonu\'nun 100.yılında, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu önünde deklarasyonu protesto etti. Konsolosluğun önünde sloganlar atan grup basın açıklamasının ardında dua edip olaysız bir şekilde dağıldı.



\'Balfour Deklarasyonu\'nun 100.yılında Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, saat 21.00\'da İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu önünde toplanarak deklarasyonu protesto etti. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları olan grup slogan atıp tekbir getirdi.



Kur\'an okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, \"2 Kasım 1917\'de İngiliz Savaş Kabinesinde Savaş Bakanı olan Arthur James Balfour ırkçı emperyalizmin önde gelen isimlerinden Rothschild\'e bir mektup yazmıştır. Balfour Rothschild\'e yazdığı mektupta \'majestelerinin Hükümeti, Filistin\'de Yahudiler için bir ulusal yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır\' demiştir.



Bu deklarasyon ve akabinde İngiltere\'nin Filistin topraklarındaki işgali hiç şüphesiz Müslüman Filistin topraklarında Siyonist İsrail\'in temel teşkil etmiştir\" dedi.



Konuşmasına şu şekilde devam eden Bulut \"Bugün 2 Kasım 2017. \'Balfour Deklarasyonu\'nun 100.yıl dönümü. Bu deklarasyon İngiltere\'nin utanç vesikasıdır. İngiltere bu deklarasyondan ötürü öncelikle Filistin halkı olmak üzere bütün Ortadoğu halklarından ve insanlıktan özür dilemelidir. Siyonist İsrail\'in bölgeye adım adım yerleşmesinde yardımcı olan, dolayısıyla İsrail\'in döktüğü kana olan ve Filistinlileri kendi topraklarında adeta sığınmacı pozisyonuna düşüren ve birçok Filistinli\'nin o toprakları terk etmesinde başrol oynayan İngiltere, bu sorumluluğun manevi bedelini ödeyemeyecektir ancak mutlaka bunun maddi bedelini ödemelidir\" dedi.



Basın açıklamasının ardından dua eden grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.