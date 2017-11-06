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(Görüntülü Haber) Bakırköy'deki yıkım ile ilgili Vakıf Başkanı Ekşi'den açıklama

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da Bakırköy Belediyesi'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nde yıkım çalışmaları devam ediyor

06 Kasım 2017 20:08

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da Bakırköy Belediyesi\'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Vakıf çalışanları ve bazı vatandaşların tepkileri yıkım sırasında devam etti. Zabıta ekiplerinin de bulunduğu yıkım alanında bazı vatandaşlar iş makinasının önüne geçerek engel olmaya çalıştı. Vakıf çalışanları da içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarmaya devam etti. Yıkım alanına gelen Bakırköy Spor Vakfı Başkanı ve Bakırköy Belediyesi eski başkanlarından Naci Ekşi bir açıklama yaptı. Ekşi, burayı kaçak inşaat diye zabıt tutup, onu gerekçe göstererek yıktıklarını söyleyerek, \"Burası kaçak inşaat değil. Bir kısmı 30 sene önce benim tarafımdan yapılmış, bir kısmı da 2003 yılında yine belediyenin izniyle, onayıyla Fen işleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü\'nün onaylarıyla Belediyenin kontrolü altında yapılmış, kaçak olmayan Belediye mülkü olan tesisler. Burada biz Bakırköy Spor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim verdik. Her sene bin 500, 2 bin öğrenciyi eğitiyoruz. 5 branşta spor yaptırıyoruz çocuklarımıza\" dedi. Ekşi, yıkım kararını Cuma günü saat 17.00\'da kendilerine bildirdiklerini, Pazartesi günü gece saat 3\'te yıkıma başladıklarını, kendilerinin mahkemeye başvurmaya zaman bulamadıklarını belirterek, \"Biz buranın yıkılmasının önlenmesi için veya mahkemeye müracaat edebilmek için çeşitli kişilerle temas ettik. Yıkımla ilgili olarak suç duyurunda bulunacağız. İdare Mahkemesi\'nde yürütmeyi durdurma talepli başvurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız kapıda bekliyor. İdare mahkemesi tahliye kararını bozmuştu. İdare mahkemesi mühürlemeyi bozmuştu, reddetti. Buna da vaktimiz olmadı. Şu anda yürütmeyi durdurmak için kapının önünde arkadaşlar\" ifadelerini kullandı.

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