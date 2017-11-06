(Görüntülü Haber) Bakırköy'de yıkım gerginliği (2)

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA - Bakırköy Belediyesi\'nin yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Bakırköy Belediyesi, Ataköy Mahallesi\'nde Rio De Jenerio Caddesi üzerinde 1989 yılından itibaren hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nin kaçak olduğu gerekçesiyle 3 Kasım\'da yıkım kararı aldı. Tesislerin yıkılacağını öğrenen bazı vatandaşlar saat 00.30 sıralarında tesislerin önünde toplandı. Toplanan vatandaşlar tesisin yıkımını engellemek amacıyla araçlarını tesisin önüne park etti. Yıkım için saat 02.00 sıralarında iş makinalarıyla tesislere gelen belediye ekipleri ile yıkıma engel olmak isteyen grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken polis ekipleri gruba müdahale etti. Bu sırada bazı vatandaşlar ise yıkımı engellemek amacıyla tesislerin içerisinde bulunan restorana giren kapıyı kilitledi. Grup üyeleri polisin ısrarına rağmen kilitledikleri kapıyı açmadı ve önüne sandalye, masa koydu. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri kapıyı kırarak içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Müdahalenin ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, belediye ekiplerinin çekici yardımıyla tesislerin önündeki araçları kaldırmasıyla saat 03\'00\'te yıkım başladı. Bu sırada tesislerin içerisinde dükkanı bulunan kişiler gözyaşlarına boğuldu. Polisin güvenlik önlemleri altında devam eden yıkımın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.