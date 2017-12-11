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(Görüntülü Haber) Bakırköy'de üstüne beton parçası düşen belediye işçisi öldü (1)

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) YIKIM çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nde, üstüne beton parçası düşen Bakırköy Belediyesi'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti

11 Aralık 2017 13:50

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) YIKIM çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, üstüne beton parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Sinan BİLGİLİDHA YIKIMBakırköy Spor Vakfı Sosyal TesisleriBakırköy Belediyesi

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