(Görüntülü Haber) Bakırköy'de üstüne beton parçası düşen belediye işçisi öldü (1)
Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) YIKIM çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nde, üstüne beton parçası düşen Bakırköy Belediyesi'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti
11 Aralık 2017 13:50
Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) YIKIM çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, üstüne beton parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.
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