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(Görüntülü Haber) Bakırköy'de nevruz önlemleri (2)

İhsan YALÇIN - Taner YENER - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'deki nevruz kutlamaları öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı

21 Mart 2018 15:04

İhsan YALÇIN - Taner YENER - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY\'deki nevruz kutlamaları öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Halk Pazarı alanında 13.00\'da başlayacak kutlamalar nedeniyle polis, kutlama alanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Alana giden yollara zırhlı polis araçları ve TOMA\'lar konuşlandırıldı. Arama noktalarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin nöbet tuttuğu görüldü. Kutlamaya gelenler 3 ayrı kontrol noktasından aranarak içeri alınıyor.

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