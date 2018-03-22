T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bakırköy'de köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY  Sahil yolunda köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı

22 Mart 2018 19:37

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY  Sahil yolunda köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı. Görevli ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden sol lastiklerinin üstünde havada duran kamyonun altına girmesi ise dikkat çekti. Aynı yerde geçtiğimiz hafta ise vinç taşıyan bir kamyon köprüye takılarak devrilmişti.



Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevkii Florya istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Adem Çoban\'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı kamyon Yeşilyurt Mevki\'nde bulunan bir köprüye takıldı. Köprü altından sıkışan kamyon sol lastiklerinin üstüne yükselerek askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. İBB\'ye ait vinç aracı kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında görevlilerin ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden kamyon altına girip halat bağlaması dikkat çekti.  Çalışmalar boyuna duran trafik, kamyonun yoldan çekilmesiyle normal akışına döndü. Yaşadığı kazayı anlatan  kamyon sürücüsü Adem Çoban , \"Oradan geçtik, İçi boş bir otele sandalye bıraktım oradan dönüyordum. İkitelli tarafına gidiyordum. Bende bir şey yok\" diye konuştu. Aynı yerde geçtiğimiz hafta ise vinç taşıyan bir kamyon köprüye takılarak devrilmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHA BAKIRKÖY  SahilGörevliAynıKazaRauf Orbay Caddesi YeşilyurtFloryaEdinilenAdemYBYeşilyurt MevkiKöprüVatandaşlarınYaşadığıBende

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24