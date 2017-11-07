(Görüntülü Haber) Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu (Yıkılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri) Yıkım hukuka uygun

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz hafta Ataköy\'de kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yıkım nedeniyle tepkilere yol açan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıkımın yasal yollara uygun şekilde yapıldığını belirten Kerimoğlu, \"3 yıldır atılamamış adımların sonucunda bu yıkım faaliyeti gerçekleşmiş bulunmakta\" dedi. Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri, kaçak olduğu gerekçesiyle Bakırköy Belediyesi tarafından yıkılmıştı. Tesisin yıkılacağını öğrenen bazı vatandaşlarla tesisi yıkıma gelen belediye ekipleri arasında tartışma yaşanmıştı. Olaylı yıkım sonrası Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, makamında yaptığı açıklamada, yıkımın hukuka uygun şekilde gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi: \"Mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerinde yaklaşık 30 yıldır hukuka aykırı olarak faaliyet göstermiş olan işletmeler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu uyarınca hukuka uygun olarak yürütülen işlemler sonucu yıkılmıştır. Belediyemiz tarafından yapılan işlemlerin tamamı hukuka uygundur. Yıkımı gerçekleştirilen yapılar inşaat ruhsatı olmaması nedeniyle kaçaktır. Aynı zamanda bu kaçak yapılar içindeki işletmeler amacına uygun olarak faaliyet göstermemiştir. Yani çocuklarımızın ve gençlerimizin ücretsiz spor yapabilmesi için kurulmuş olan bu işletme ne yazık ki son yıllarda ticari faaliyet alanlarına dönüştürülmüş, içinde düğün salonlarıyla, mangal başı restoranlarla, saunalarla tam ticari kuruluş haline dönüştürülmüştür.\" RUHSAT ONAYI BULUNMAYAN YAPILAR KAÇAKTIR Yıkımı gerçekleşen tesislerin kaçak yapı olduğunu kaydeden Kerimoğlu, şöyle devam etti: \"Büyükşehir Belediyesince de inşaat ruhsat onayı bulunmayan yapılar kaçaktır. Daha önce mahkeme kararları ile mühürlemesi yapılan bu işletmeler mühür fekki yapılarak tüm uyarılarımıza rağmen belediyemiz çalışanı kamu görevlileri de darp edilerek yasal olmayan faaliyetlerine devam etmiştir. Son günlerde hakkımızda çıkan ve bu konularla ilgili şahsım ile belediye çalışanlarımızla ilgili mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Bununla ilgili her türlü yasal hakkımızı arayacağız. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İmar kanunu çok açık. İmar kanununun 32.maddesi gereğince, bir bölgede belediye yetkililerinin bir kaçakla ilgili tespiti varsa bununla ilgili gerekli uygulanmayı yapmak zaten yasal görevidir. Yapılan uygulamaların tamamı hukuka uygundur. Kendilerine bu konuyla ilgili olarak 30 gün süre verilmiştir. 30 günlük süre zarfında herhangi bir düzeltme veya başvuru işlemleri olmamıştır.\" YIKIM KARARI YENİ DEĞİL Söz konusu yıkım kararının yeni olmadığını, 3 yıl önce verildiğini kaydeden Bülent Kerimoğlu, \"Ayrıca, konu sanki bir kaç günün konusuymuş gibi değerlendiriliyor. Bu tamamen yanlış. Ben Bakırköy Belediye Başkanı olarak 2014 yılında göreve geldiğim günden beri bu konuyla ilgili yasal zeminde olabilmesi, kaçak yapıların yasal yapı haline dönüştürülmesi, işletmelerin ruhsat alması konusunda mücadele ediyorum. Kendileriyle hukuk nezdinde yaptığımız mücadelede 3 yıldır atılamamış adımların sonucunda bu yıkım faaliyeti gerçekleşmiş bulunmakta\" ifadelerini kullandı.