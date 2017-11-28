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(Görüntülü Haber) Bakırköy adliyesi önünde avukatlardan Tahir Elçi anması

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, ölümünün yıldönümünde Tahir Elçi'yi andı

28 Kasım 2017 17:20

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, ölümünün yıldönümünde Tahir Elçi\'yi andı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi\'nin ölümünün 2\'inci yılında Bakırköy Adalet Sarayı önünde bir dakika saygı duruşunda bulunan avukatlar daha sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan avukat Züleyha Gülüm, Tahir Elçi\'nin ölümünden kısa bir süre önce bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Gülüm, “Meslektaşımızı itibarsızlaştırmayı amaçlayan, Diyarbakır Barosu\'ndaki makamında gözaltına aldırmıştı. Yıllarca bu ülkede hak mücadelesi veren Tahir Elçi\'nin ölümüne giden yolun başlangıcı işte bu adliyede başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlatmış olduğu soruşturma Tahir Elçi aleyhinde yapılan linç kampanyasını körüklemiş, sonraki süreçlere ise zemin hazırlamıştır. Adliye adalet tesis eden bir yer olmaktan çıkmış barışın elçisi Tahir Elçi\'nin mezar taşının dikilmesine zemin hazırlamıştır. Ölümün üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen soruşturma dosyasında hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Davanın takipçisi olmayı sürdüreceğiz\" dedi.

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