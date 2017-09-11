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(Görüntülü Haber) Bakır hırsızları kamerada

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Ümraniye'de bir hurdacıya gelen 4 kişi, bakır dolu çuvalları alarak kayıplara karıştı

11 Eylül 2017 15:35

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Ümraniye\'de bir hurdacıya gelen 4 kişi, bakır dolu çuvalları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı. Dudullu\'da bulunan bir hurdacıya dün sabah saat 07.30 sıralarında 4 kişi geldi. Kimsenin olmadığı sırada plakasız bÜmraniye\'de bir hurdacıya gelen 4 kişi, bakır dolu çuvalları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.Bir araç ile gelen 4 kişi bakır dolu çuvalları bagaja koyduktan sonra çelik kasanın bulunduğu ofise yöneldi. Ofisin kapısını açamayan hırsızlar geldikleri araçla kaçtılar. Yaklaşık 1,5 dakika süren hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahibi Nurettin Akbaş, \"90 saniye içerisinde 3 bin liralık kablomuzu, bakırlarımızı alıp çıkıyorlar\" dedi. Polis güvenlik kamerasına yansıyan hırsızları arıyor.

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