(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci: Faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz (3)

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, (Gümrük Birliği Güncellemesi) \"Türkiye olarak, AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak verecek olursak 5 değerinde AB\'nin menfaatine 3 değerinde de Türkiye\'nin menfaatinedir\"dedi. Zeybekci, \"Evet, faizin yüksekliğini biliyoruz. Yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajı ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz\" diye konuştu. Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzenlenen \'İstişare Toplantısı\'na katıldı. İSO\'nun Beyoğlu\'ndaki Meclis Salonu\'nda gerçekleşen toplantıda Bakan Zeybekci ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan\'ın yanı sıra bakanlık yetkilileri ile İSO üyeleri de yer aldı. \"SİZİN BİZE İHTİYACINIZ, BİZİM SİZE OLAN İHTİYACIMIZ VAR\" Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve bu nedenle sanayicilerle ve meslek komiteleriyle çok sık bir iletişim içinde olmaları ve bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi. Zeybekci, \"Sizin bize ihtiyacınız, bizim size olan ihtiyacımız var. Her fırsatta sizlerle beraber olmalıyız ve oluyoruz. Son bir yıl içinde müsteşar yardımcılarımız, müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz, yardımcıları ve uzmanlarımız her hafta sonu bir şehre giderek o şehrin bizim için üretimde, istihdamda, ihracatta önemli olan şirketleri yerinde inceliyorlar. Bizim arkadaşlarımız oturdukları yerden değil, oradaki o açış şemasını görsünler. 42 il bitti. Haziran\'a kadar da bütün şehirlerimizi bu şekilde tamamlayacağız\" dedi. \"2018 İHRACATIMIZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDECEK\" 2017 ile ilgili bazı rakamları ve 2018\'e dair beklentilerini paylaşan Zeybekci \"2017\'de büyüme rakamlarında dünyada bir numara olduk, olacağız. En son kapasite kullanım oranlarına baktığımızda 2017 büyümesi 4. çeyrekte yüzde 7\'nin de bir tık üzerinde olacak. İhracat rakamlarımız, etrafımızdaki ateş çemberine, bütün dünyadaki algı operasyonlarına rağmen bütün sabotajlara rağmen Türkiye, ihracatını yüzde10\'un üzerinde artırdı. 2017\'de bakanlık olarak vermiş olduğumuz teşvik belgelerinde parasal olarak 2016\'ya göre yüzde 81 artış sağladık. Aynı şekilde özel sektörün yatırımı ve üretimi, ihracatın şuandaki trendi 2018\'de ihracat olarak beklentimiz artık 160\'lı rakamları da konuşmamak. 157\'li rakamı geride bıraktık 158\'i konuşuyoruz. Mart sonu itibariyle 160\'lı rakamları konuşacağız. 2018 ihracatımız rekor kırmaya devam edecek\" diye konuştu. Bakan Zeybekci, 2018\'in sanayileşme anlamında Türkiye tarihine yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçeceğini ve bunun için de hükümet olarak gereken her adımı atacaklarını söyledi. \"EVET FAİZİN YÜKSEKLİĞİNİ BİLİYORUZ...\" Zeybekci, \"Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bu dezavantajı ortadan kaldıracağız. Nasıl? Teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz desteğiyle... Evet faizin yüksekliğini biliyoruz, yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajını ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ancak bütün bunları yaparken diğer taraftan enflasyonla mücadeleden elimizi çekmeden onun üzerindeki kontrolü bırakmadan, bizden tüketim ile ilgili paranın, finansmanın maliyetini düşürmemizi de kimse beklemesin\" dedi. GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMESİ 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Bulgaristan\'da Avrupa Birliği(AB) Ticaret ve Ekonomi Bakanları Zirvesi olacağını belirten Bakan Zeybekci, zirvede Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinin görüşüleceğini açıkladı. \"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMEYECEK\' DİYORLAR. SEN KAYBEDECEKSİN\" Gümrük Birliği\'nin mutlaka güncelleneceğinin altını çizen Bakan Zeybekci, şunları söyledi: \"Şuanda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız, ihracatımızın yüzde 50\'sini yaptığımız AB ile Avrupa\'nın en büyük 5\'inci ihracatçısı; Avrupa\'nın da en büyük 4\'üncü ithalatçısı olan Türkiye olarak, AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak verecek olursak 5 değerinde AB\'nin menfaatine, 3 değerinde de Türkiye\'nin menfaatinedir. Yapılan etki etki değerlendirmesine göre Gümrük Birliği güncellenirse, ki Türkiye ve AB bu değerlendirmeyi ayrı ayrı yaptırdı. Onlardaki çıkan sonuçlara göre Türkiye tek başına Gümrük Birliği güncelendiğinde AB\'nin artı büyümesine katkı veriyor. Türkiye, AB\'nin tamamının milli gelirinin artışına katkı veriyor. Maalesef Avrupa\'daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı dostlarımız Gümrük Birliği\'nin güncellenmesini sanki Türkiye\'ye verilen bir imtiyazmış gibi... Onun içinde bazı yerlerde \'Gümrük Birliği güncellenmeyecek\' diyorlar. Sen kaybedeceksin.\" İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: \"ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ\" İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuşmasında 2018\'e Türkiye ve dünya ekonomisi için umutlu başladıklarını dile getirdi. Ekonomide üretim odaklı bir iklimin hakim olduğunu kaydeden Bahçıvan, \"Yıl boyunca büyümeye en büyük katkıyı sunmuş olması biz sanayicileri iftihar vesilesidir. Yakalanan büyük büyüme performansı asla ve asla bizleri rehavete sürüklememelidir. Önümüzdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz\" şeklinde konuştu.