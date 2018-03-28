(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz 25 bin öğretmen ataması yapılacak (2)

\'MİLLETİN HÜKÜMETİYİZ\' VAN,(DHA) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin Van İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Ziyarette, partililere konuşan Bakan Yılmaz, bugüne kadar ülkeyi yöneten hükümetlerin hep 1,5 yıl görev yaptıkları için, milllete hizmet edemediklerini belirtirken, 2002\'den bu yana iktidarda olan partisinin hizmet yönüyle dünyada rekora koştuğunu söyledi. Bakan Yılmaz şunları kaydettiSiz 1,5 yıllık hükümetlerle hizmet getiremezsiniz. Hizmeti başlatsanız da, projesini yapamazsınız. Benim ilimde de var. Hala temeli atılmış ama tamamlanmamış yatırımlar var. Bir tanesine Ayaş Tüneli derler. İsmi Ankara, İstanbul Sürat Demiryolu. 1970\'lerde temeli atılmış da tamamlanmamış. O dönemin hükümetinin önceliği o olmuş ama ondan sonra gelen hükümetler önceliği ona vermemiş. Dolayısıyla bir yatırım başlayınca diğer devam eder gibi bir kural koymamış. İstikrarlı hükümetlerle yönetilmek lazım. Ak Parti, 2002\'den bu yana iktidarda. Dünyada rekora gidiyoruz. Bunun faydalarını görüyor muyuz Kesinlikle görüyoruz. Bu zamana kadar hükümetlerin ismi neydi, hükümeti kim kurardı. Milletvekilleri kurardı, parlamento kurardı. Güvenoyu almazsanız hükümeti kuramazsınız. Kimin hükümeti Parlamento hükümeti. Kimin hükümeti İngiltere\'de olsa majestenin hükümeti. 2019\'da yeni bir sistem geliyor. Hükümeti kim kuracak. Sabahleyin oy vereceksiniz. Akşam hükümeti kimin kuracağını göreceksiniz. Dolayısıyla bu hükümetin ismi \'Millet Hükümeti\'dir. Kesinlikle eskiden yetki millette değildi. Siz bir vekil seçiyordunuz, bir vekalet veriyordunuz ama yine de milletin iradesi doğrultusunda davrandığı söylenemez. Siz, bu yolda git diyorsunuz. O kendince bahane bularak farklı yolda gidiyor. Artık, bundan sonra böyle olaylar ortadan kalkacak. Bu zamana kadar, milletin terazisinin şaştığı görülmemiştir. Halkın gözü şaşmaz. Kim neyi niçin yaptığını millet bilir. \'Millet yanlış yapıyor ben çok doğru yapıyorum\' derseniz siz demokrasinin d\'sinden dahi anlamamışsınız. Yeni sistem çok demokratiktir. Neden daha demokratiktir diyeceksiniz Bu ülkeyi yüzde 34 alıp yönetmek mi daha demokrasiye uygun, yoksa yüzde 50\'nin üzerinde bir oy alıp yönetmek mi daha demokratiktir. Tabii ki yüzde 50 artı 1 ile yönetmek daha demokratiktir. Bakan Yılmaz, daha sonra Valilik tarafından hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti. Burada üniversiteya hazırlanan öğrencilerle bir araya gelip sohbet eden Yılmaz, daha sonra Van\'dan ayrıldı.