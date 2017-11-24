(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkçi: Nereden hangi aracın, eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları açtıklarını, mevcut kapıları da yenilediklerini ifade ederek, \"Tüm gümrük işlemlerini ve gümrük idarelerimizi sürekli değerlendirmeye tâbi tutuyoruz. Nereden, hangi aracın veya eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli programlara katılmak üzere karayoluyla Edirne\'ye geldi. Selimiye Camii arkasındaki Taş Odalar Butik Otel önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, öğle yemeğinde kentin meşhur lezzeti tava ciğeri yedi. Ardından Selimiye Camii\'nde Cuma namazını kılan Bakan Tüfenkci, Kapıkule Sınır Kapısı\'na geçti. \'YILLIK 5 MİLYON YOLCU GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYOR\' Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak, gümrük müdürleri ve personeli tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, yapımı tamamlanan yolcu salonu açılışına katıldı. Kapıkule\'nin Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu ve yıllık 5 milyon yolcu giriş çıkışı yapıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, \"Kapıkule, Türkiye’nin en büyük ve en işlek gümrük kapısıdır. Bu nedenle Kapıkule’ye yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kapılarından biri olan Kapıkule’den gelen ve giden yolcuların işlemlerinin çok kısa bir sürede tamamlanmasını ve rahat etmelerini istiyoruz. Buradaki yolcular bizim misafirlerimizdir. Gümrük kapılarımız Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür. Kapıkule Gümrük Kapımızdan yılda yaklaşık 5 milyon yolcu giriş çıkış yapmaktadır. Kapıkule Gümrük Kapısında otobüs yolcuları için daha iyi ve konforlu şartlarda pasaport ve muayene işlemlerinin yapılabilmesi için toplam 700 metrekare büyüklükte 2 adet Yolcu Salonu inşa edildi. Arkadaşlarımız sağolsunlar bu yolcu salonlarını 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Daha önce yolcular otobüslerden indirilerek kontrol ve pasaport işlemleri yapıldığı için yolcularımız açık alanda kışın soğuk havaya yazın ise sıcak havaya maruz kalıyordu. Yeni yolcu salonlarımızda gümrük hizmetleri ülkemize yakışır şekilde daha konforlu ve daha hızlı verilecek\" dedi. Gümrüklerde konforun, rahatlığın yanı sıra güvenliği de çok önemsediklerini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Bu yeni yolcu salonlarımız, gümrüklü sahanın emniyeti ve kaçak geçişlerin önlenmesi anlamında da önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Geliş ve gidiş bölümleri birbirinden bağımsız olduğu için yolcu salonlarımız giriş- çıkışları tamamen kontrollü hale getirmiştir. 24 saat aralıksız kamera sistemleriyle izlenmektedir. Bagaj X-Ray cihazlarımız var. Hedefimiz bu kapıyı kullanan yolcularımızın, misafirlerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır\" diye konuştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli hedeflerinin ticareti kolaylaştırmak ve kırtasiyeciliği bertaraf olarak tarif eden bakan Tüfenkci şunları söyledi: \"Hedefimiz, tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve işlem süresini azaltarak eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamaktır. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda elektronik ortamın ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak, hizmetlerimizin tamamında, elektronik sistemleri esas alan, dolayısıyla ticareti kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren uygulamalara ağırlık veriyoruz. İhtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük kapıları açarken, mevcut kapılarımızı yeniliyoruz. Tüm gümrük işlemlerini ve gümrük idarelerimizi sürekli değerlendirmeye tâbi tutuyoruz. Nereden, hangi aracın veya eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz. Bir yandan, ticaret erbabımızın iş ve işlemlerini hızlandırıyoruz.\" Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler kurdele keserek yolcu salonunun açılışını yaptı. Kapıkule Sınır Kapısı\'nı gezen Bakan Tüfenkci daha sonra Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na geçti.