(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, Malatya'da kolektör hattının temelini attı 2

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı planlanan Doğu Kolektör hattının temel atma töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün 33 kilometre uzunluğundaki 17.4 milyon liralık yatırımı olan Doğu Kolektör Hattı\'nın temel atma törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, STK temsilcileri, kurum ve daire müdürleri katıldı. Bakan Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, altyapı yatırımlarının belediyeler için riskli yatırımlar olarak görüldüğünü ifade ederek, \"Bütün belediyeler bu konuya girmek için tereddüt yaşarlar. Ama bir şehrin gelişmesi için, bir şehrin büyümesi için altyapı yatırımları çok çok önemli. Eğer siz modern bir şehir, şehirler inşa etmek istiyorsanız, yaşayan şehirler inşa etmek istiyorsanız, şehrinizi geliştirip büyütmek istiyorsanız mutlaka bu altyapıyı yapmanız lazım\" dedi. 2017 yatırımlarına da değinen Bakan Tüfenkci, Malatya\'da AK Partili belediyelerin vatandaşa dokunarak hizmet yaptığını ifade ederek, \"Şehri geliştirme adına, dönüştürme adına önemli hizmetler yapıyorlar. Şehrin sosyoekonomik durumunun düzelmesinde özellikle belediyelerimizin çok önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Baktığımız zaman büyükşehir belediyesi liderliğinde 11 ilçe belediyelerimizin her birisi ilçelerini ve şehri geliştirme adına önemli işlere imza atıyorlar ama bütün bu görünenlerin bir altyapısı olması gerekiyor. Onun için büyükşehir belediyesini tebrik ediyorum, başkanımızı tebrik ediyorum. Büyükşehir olduktan sonra önce o ilçelerimizdeki kanalizasyonu da dahil olmak üzere içme suyuyla beraber bir altyapısını baştan sonra gözden geçirdiler, elden geçirdiler\" diye konuştu. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dualar okunmasının ardından Bakan Tüfenkci ve protokol üyeleri butona basarak kolektör hattının temelini attı.