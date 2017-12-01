(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan eski belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Malatya\'ya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Tüfenkci, Fuzuli Caddesi\'nde Türk Hava Kurumu Şubesi\'nin açılışına katıldı. Bakan Tüfenkci, buradan Battalgazi Belediyesi\'ni ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Tüfenkci, Hanımın Çiftliği Mahallesi\'ndeki Battalgazi Belediyesi\'ne ait eski belediye hizmet binasını ziyaret etti. Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan?ın da eşlik ettiği Bakan Tüfenkci, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde yüksekokul açılması planlanan binada incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Malatya\'da havacılık alanında bölüm açılmasının önemli bir kazanım olacağını belirterek, \"Türk Hava Kurumu Üniversitesi\'nin bir bölümünün Malatya\'da açılabilmesi gerçekten Malatya için, Malatyalı gençlerimizin ve Malatya\'ya gelenler noktasında önemli bir kazanım olacak. Rektörümüzün, başkanımızın bu konuya sıcak yaklaşımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir süreç. Şimdi böyle bir açma kararını beyan ettiklerinde, bizler YÖK ayağını o süreci tamamlatıp önümüzdeki dönem içerisinde inşallah Malatya?ya böyle bir bölümün kazandırılmasını biz de istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız bakacaklar. Burası olur, başka yer olur ama önemli olan Malatya\'ya böyle bir yüksek okulun, ileride 4 yıllığa da dönebilir kazanılması ve havacılık noktasında biliyorsunuz Malatya esasında üstleriyle önemli coğrafi bölgede. Hem THY, hem askeriye anlamında, hem de sivil havacılığa katkı sağlayacak bölümün Malatya?mız için hayırlı olur\" dedi. Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan ise, 800 öğrencinin eğitim görebileceği bölüm açmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan Tüfenkci, buradan beraberindekilerle Battalgazi Belediye Başkanı Kürşat Atılgan?ı makamında ziyaret edip, ardından mahalle muhtarlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.