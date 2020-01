(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Habur'un kapatılması gündemde

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı\'nın şu an itibariyle açık durumda olduğunu, ancak önceki günlere göre giriş ve çıkışların çok azaldığını gördüklerini söyledi. Tüfenkci, \"İleriki zamanlarda sınırın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, her an kapatılabilir\" dedi. Bingöl\'de düzenlenen Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi\'ne katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ardından gazetecilerle görüşürken, Irak\'a açılan Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı\'nın gelişmelere göre kapanabileceğini söyledi. Bakan Tüfenkci şöyle dedi: \"Habur Sınır Kapısı şu an itibariyle açık durumda. Ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş ve çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki zamanlarda sınırın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, her an kapatılabilir. Oradaki bir takım gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre sınır kapımızı kapatıp başka önlemlerle birlikte, petrol vanasının kapatılması gibi bir takım önlem, yaptırımlar var. Elbette ki biz Kuzey Irak\'taki referandumu gayri meşru olduğuna inanıyoruz. Sonuçlarına göre kabul etmediğimizi ifade etmiştik. Bütün uluslararası toplumun itirazına rağmen Barzani hükümetinin bu noktadaki atmış olduğu adımlar, oradaki Kürt kardeşlerimizin de lehine olmadığını defalarca ifade ettiler. Bunun bir takım sıkıntıları da olacak. Bu referandumun sonuçları ile beraber, sıkıntılı sürece girdiğini belirtmiş oldular. 3 aşamalı tedbirlerimizi zamanı ve yeri geldiğinde uygulamaya koyacağız.\" Bakan Bülent Tüfenkci, Irak sınırındaki, Iraklı askerlerin de katıldığı askeri tatbikat ile ilgili gelişmelere göre adımların atılacağını da ifade ederek, \"Tatbikat planlandığı gibi devam ediyor. Iraklı askerler de geldiler. Irak hükümetinin özellikle sınır kapısının kendilerine verilmesi noktasında da talepleri var. Gelişmelere göre adımlar atılacak\" diye konuştu.