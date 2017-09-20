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(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci, Ahi olup şed kuşandı

Özgür ALTUNCU-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) Ahilik Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve  İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Yönetim Kurulu tarafından  düzenlenen Ahilik Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu

20 Eylül 2017 15:31

Özgür ALTUNCU-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) Ahilik Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve  İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) Yönetim Kurulu tarafından  düzenlenen Ahilik Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,  İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay ve Ahilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali Mazak katıldı.


 



 


 

\"KOOPERATİFLERİ YENİDEN EKONOMİNİN UNSURLARI HALİNE GETİRECEĞİZ\"



Osmanlı ahilik geleneğinin canlandırıldığı etkinlikte Bakan Tüfenkci, ahi olup şed kuşandı. Şed kuşatılmasının esnafın kendilerine verdiği, \'bize sahip çıkın\' mesajı olduğunu söyleyen Tüfenkci, \" Bizim esnafımıza sahip çıkarak yaşatmamız lazım. Kooperatifler iyi oturtulursa, ahilik sistemi içerisinde her bir sektörü farklı noktalara taşıyabilecek kurumlardan birisi. Onun için bakanlık olarak önümüzdeki günlerde, Kooperatiflerimizi yeniden ekonomimizin unsurları haline getireceğiz\"dedi. Bakan Tüfenkci hem teşvikler noktasında, hem vergisel avantajlar noktasında kooperatifleşmeyi özendireceklerini sözlerine ekledi. 


 



 


 

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CELAL ADAN:MHP SORUMLULUKLA SİYASETİNİ DEVAM ETTİRİYOR



Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da katıldı. Ahilik gibi muhteşem bir insanlık onurunu kendi içinden çıkarmış bir ülkenin evladı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Adan,\"  Bugün içerisinde bulunduğumuz şartlara baktığımızda, bazen Türkiye\'nin belli meselelerinin siyasi partileri aştığını herkesin katkı sağlam zorunda olduğu dönemlerle karşılaşıyoruz. Bu sorumlulukla, ekonomimizin daha iyi olabilmesinin , Ortadoğu\'daki gelişmelerde Türkiye\'nin daha güçlü olabilmesi, birliğimizi, beraberliğimizi koruma noktasında bir iradeye öncülük yapmaktan başka çare olmadığı inancıyla MHP, büyük bir sorumlulukla bugün siyasetini devam ettiriyor\"dedi. 


 



 


 

TÜFENKCİ: KALİTENİN ÖLÇÜLERİ DEĞİŞİYOR



Açılış töreninde son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuştu. İSTOÇ\'un bir marka oldu olduğunu ve bu markanın değerini hep beraber korunması gerektiğini söyleyen Tüfenkci, \"Artık ticaretin şekli değişti, sistemi değişti. Küresel bir yarışa girdik. Bugün kalitenin ölçüleri değişiyor. Firmalarımızın da bu değişimleri yakından takip etmesi gerekiyor. Teknolojiyi takip etmezsek, trendleri kaçırırsak pazar payımızı kaybederiz\"dedi. 


 



 


 

\"YÜZDE 5\'İN ÜZERİNDE BÜYÜMEYİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ\"



Türkiye\'nin etrafındaki jeopolitik  risklere rağmen,işini aşını büyütmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bülent Tüfenkci, \" İnsanımıza daha fazla iş, aş üretmenin peşindeyiz. İstiyoruz ki, insanımızın refahını yükseltelim. İstiyoruz ki, daha fazla gencimize iş bulalım. Onun için yüzde 5\'in üzerinde bir büyümeyi yakalamak zorundayız. Onun için huzuru birlik ve beraberliği önemsiyoruz\"d iye konuştu. 


 



 


 

4 GÜN BOYUNCA İNDİRİMLİ SATIŞ YAPILACAK



Aynı törenle, 7 bin 200 işyerinin faaliyet gösterdiği toptancılar çarşısında \"İSTOÇ 1. Festival Günleri\"nin açılışı Bakan Tüfenkçi tarafından gerçekleştirildi. Festivalde esnaf ve vatandaş tek platformda buluşturuldu. 4 gün sürecek festival boyunca kırtasiyeden züccaciyeye kadar birçok üründe indirimli satışlar yapılacak.

 

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