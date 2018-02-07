(Görüntülü Haber) Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlama açıklaması: Burada olmamın esas sebebi bu aslında (2)

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Kimin ne olduğu ne yaptığı gayet açıktır, nettir. Silahı veren bellidir, silahı kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu bellidir. PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir\" dedi. Soylu, Ankara\'daki patlamayla ilgili olarak da , \"Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi diye arkadaşlarımız tetkik ettiler. Burada olmamın esas sebebi bu aslında... Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam 1 gün önce yine aynı saatten aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor\" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa\'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \"Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı\"na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, \"Birileri PYD\'nin terör örgütü olduğuna ikna olmamış veyahutta elinde istihbarat yokmuş, hani birileri 5 bin TIR silahı DEAŞ ile savaşmak için vermiş de Türkiye\'nin endişe etmesine gerek yokmuş. Hani birileri güya sivil kayıplar konusunda endişeliymiş de Türkiye\'de itidal çağrısında bulunuyormuş. Kafalarında hangi soru varsa cevabı işte dünkü Atme saldırısındadır. Hiç kimse bu meseleyi insanlığın geldiği nokta veya efendim Ortadoğu politikalarındaki yanlış adımlar gibi kokuşmuş ifadelerle sulandırmaya çalışmasın. Kimin ne olduğu ne yaptığı gayet açıktır, nettir. Silahı veren bellidir, silahı kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu bellidir. PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir\" dedi. \"TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ\" \"Hepimiz tarihin çok önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz\" diyen Bakan Soylu, \"Aslında bu özel güvenlikler için yapmış olduğumuz eğitim dizisinin önemli sebeplerinden birisi de budur. Öngörümüz şuydu; etrafımızdaki coğrafyadaki ateş çemberini büyütecekler. Ve yine öngörümüz şuydu; Suriye, Irak\'ta, Fas\'ta, Yemen\'de, Tunus\'ta, Balkanlar\'da yaptıklarını Türkiye\'ye de aynı şekilde yansıtmak için Türkiye\'nin siyasal, ekonomik istikrarını, güven ve huzurunu bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ve bütün bunlara tedbir alabilmek; aslında atalarımızın, analarımızın, babalarımızın bize söylediği bir sözü kendimiz tekrar ispat etmek ve kanıtlayabilmek için bir değerlendirme olarak söylüyorum kendi göbeğimizi kendimizi kesebilmek için her türlü güvenlik meselemizi en ince noktasına ve teferruatına kadar bir şekilde tanzim etmeliyiz, bakmalıyız ve tekrar gözden geçirmeliyiz\" şeklinde konuştu. \"YAPTIĞINIZ İŞ O KADAR ÖNEMLİ Kİ\" Konuşmasında Ankara Vergi Dairesi\'ndeki patlamaya da değinen Bakan Soylu, \"Ankara Vergi Dairesi\'nde bir patlama oldu. Bize ilk önce kazan patlaması denildi. Hakikaten de itfaiyeler gitti etrafta herhangi bir şey göremediler. Sonrasında yapılan çalışmalarda hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi diye arkadaşlarımız tetkik ettiler. Burada olmamın esas sebebi bu aslında. Arkadaşlarımız ilgili vergi dairesinin kamerasına baktılar. Kamerada bir şahıs gördüler. Bir çantayı oradaki bir direğin dibine bırakıyor. Görüntülerde çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Sonra Osmaniye\'de adamı yakaladılar. Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam 1 gün önce yine aynı saatten aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor. Çanta patlamıyor, çantayı tekrar alıyor ve oradan götürüyor. Şimdi bizim özel güvenlik görevlisi arkadaşımız ne yapması lazım? Bunu kameradan takip etmesi lazım. Yaptığınız iş o kadar önemli ve mühim ki...\" ifadesini kullandı. \"O BÖLGEDE YAŞAMLARINI DEVAM ETTİRECEKLER\" Bakan Soylu, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili şunları kaydetti: \"Ortaya koyduğumuz alan hakimiyetini hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun bir unsuru ve parçası da sizlersiniz. Fırat Kalkanı harekatını bölgesini hepiniz biliyorsunuz. 2 bin kilometrelik bir alan. Biz oraya gittiğimiz andan itibaren terör örgütünün bir parçasını daha oradan kopardık. Orada hazırlık yapmasını engelledik. Ve Türkiye\'nin bir güvenliğini oluşturduk. Sadece güvenliğini oluşturmadık aynı zamanda 135 bin Suriyeli de kendi topraklarına döndü. Gitmek isteyen varsa gidip görebilir orada. Hepsinin evlerinin önünde Türk bayrağı var. Biz asmadık onlar kendileri asıyorlar. Bakın geleceğinize en büyük mirası bırakıyorsunuz. Bu memleket bu nesil şuanda 81 milyon vatandaşımız Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde ve liderliğinde geleceğe en büyük mirası bırakıyor. Etrafımızdaki coğrafyada başı sıkıştığı zaman emin bir ülkenin milleti olan bu büyük millet geleceğe en büyük mirası bırakıyor. Dostluğu, insanlığı ve zora düşmüş insanlara el uzatmanın mirasını bırakıyor. Bugün aynısını Afrin hattında Zeytin Dalı harekatıyla beraber gerçekleştirmek istiyoruz. 3,5 milyon insan bugün Türkiye\'de. Büyük bir bölümü Afrin teröristlerden temizlendiği andan itibaren o bölgeye gidecekler ve o bölgede yaşamlarını devam ettirecekler. Bu kadar açık ve net.\"