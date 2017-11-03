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(Görüntülü Haber) Bakan Soylu, şehit korucuların cenazesine katılmak için Hakkari'de (3)

BAKAN, O BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU Güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin'in cenaze törenine katılmak için Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Toklu köyüne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Topr

03 Kasım 2017 20:03

BAKAN, O BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin\'in cenaze törenine katılmak için Şemdinli\'nin Derecik beldesine bağlı Toklu köyüne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 8 şehidin verildiği Ortaklar bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

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