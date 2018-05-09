(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Seçim güvenliği için 531 bin 7 personel görev yapacak

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem milletvekili genel seçimi için bölge toplantısı Aydın\'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim günü İçişleri Bakanlığı\'na bağlı birimlerin bütün izinlerin iptal edildiğini, seçimlerde 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 531 bin 7 personelin görev yapacağını söyledi. Aydın- Muğla Karayolu üzerindeki bir otelde, seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan toplantıda konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: \"Geçen yıl 16 Nisan referandum nedeniyle yine bir dizi güvenlik toplantıları düzenlemiştik. Bu yıl da yine genel seçimler nedeniyle bu güvenlik toplantısının aynısını yapmanın faydalı olacağını düşünerek, yeniden başlattık. Türkiye\'yi 7 bölge üzerine bölerek programlarımızı yaptık. Geçen hafta Ankara\'da yapmış olduğumuz toplantı serimizin bugün ikincisini Aydın\'da yapmaktayız. Aydın, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla gibi illerdeki görevli arkadaşlarımızla buradayız. Bu hafta sonuna kadar tüm bölge toplantılarımızı tamamlamış olacağız. Her seçimin bir önemi vardır, ama daha önceki seçimler belli bir rutine ait seçimlerdi. Aynı sistem içerisinde vakti geldiği için yapılan seçimlerdi. Ancak 24 Haziran seçimleri bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017\'de kararlaştırılan yeni bir sistemin ilk adımı olacak. Dolayısıyla maliyeti olarak, hem hukuki olarak, hem de bir teknik olarak birtakım yenilikler olacak. Dünyanın ve uluslararası gündemin de takip ettiği bir seçim sürecini hep birlikte yaşayacağız. Seçim, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde güvenlik zaafiyetine yol açmadan sandığa gitmesini temin etmemiz lazım. Bu nedenle bu toplantıları düzenlemiş olduk.\" SEÇİM GÜNÜ 531 BİN 7 PERSONEL GÖREV YAPACAK Seçim güvenliğinin 3 başlıkta yer alacağını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, seçim günü oy verme güvenliği ve seçim günü akşamı oyların sayılması ve teslimatıdır. Miting alanlarında özel tedbirlerimiz olacaktır. İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Hayatın içindeki olağan akışı budan sonra gelir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplamda 531 bin 7 personelimiz seçim günü görev başlarında olacaklar. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir.\" Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.