(Görüntülü Haber) Bakan Şimşek, Gaziantep'te bayram namazı kıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, bayram namazını seçim bölgesi Gaziantep\'te kıldı ve bayramın İslam coğrafyasında zulmün sona vermesine vesile olması dileğinde bulundu. Bayramda çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek beraberinde Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte bayram namazını Karşıyaka Mahallesi\'nde bulunan Karşıyaka Merkez Camisi\'nde kıldı. Bayram namazının ardından cemaat ile bayramlaşan Bakan Şimşek, cami çıkışında herkesin bayramını kutlayarak, \"İnşallah bu bayram kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştiği bayram olur. İslam aleminde özellikle Arakan\'da, Suriye\'de, Irak\'ta, Yemen\'de aklınıza gelebilecek her yerde zulmün bitmesini, bir an önce barışın, huzurun, kardeşliğin ve refahın tesisine vesile olmasını diliyorum. Gaziantepli vatandaşlarımızın ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizin güçlü ve müreffeh bir şekilde nice bayramlara erişmesini temenni ediyorum\" diye konuştu.