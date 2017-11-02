(Görüntülü Haber) Bakan Sarıeroğlu: Türkiye'de bir KPSS gerçeği maalesef var

*Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Türkiye\'de bir KPSS gerçeği maalesef var. Ben hayatında KPSS\'ye girmemiş birisiyim. Maalesef şu anda gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir iki sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerinde hayatını buna göre düzenlediği kötü bir durumla karşı karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içinden hep birlikte çıkarmamız gerekiyor.\" \"İstanbul özelinde gelecek dönemde özel bir çalışma olacak. İstanbul\'da 890 bin işsizimiz var. Türkiye\'deki işsizlerin neredeyse dörtte biri İstanbul\'da. İstanbul\'da işsizlik sorunuyla alakalı olarak sıkıntıyı bertaraf edebilirsek bunun etkisinin Türkiye üzerinde çok büyük olacağına inanıyoruz.\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarafından düzenlenen “Türkiye İhracat Haftası\" programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, “Türkiye\'de bir KPSS gerçeği maalesef var. Ben hayatında KPSS\'ye girmemiş birisiyim. Maalesef şu anda gençlerimiz eğitimlerinden sonra bir iki sene boyunca evlerinde sınava hazırlanan ve ailelerinde hayatını buna göre düzenlediği kötü bir durumla karşı karşıyayız. Gençlerimizi bu durumun içinden hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Ülkemizin işçiye de, çiftçiye de ihtiyacı var, mühendislerimizin de fabrikalarda çalışmasına ihtiyacımız var. Her alanda gençlere ihtiyacımız var. Ama gençlerimizin tamamı kamuda çalışmak gibi bir hedef önüne koymuş durumda. Bu durumdan gençlerimizi hep birlikte çıkarmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı daha etkili şekilde yürüteceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından en büyük risk olarak görüyorum. Ancak bu genç iş gücümüzden alacağımız enerji ile biz güçlü adımlar atabiliriz diye düşünüyoruz\" dedi. KADINLARIN İSTİHDAMI Bakan Sarıeroğlu, “Kadının çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatına devam etmesi ile ilgili sorunlarla alakalı çok ciddi adımlar atıldı. Başta iş ve aile yaşamını uyumlaştırma olmak üzere, iş gücü piyasasına girişte karşılaşmış oldukları sorunlar olmak üzere atmamız gereken adımlar hala mevcut. Olduğumuz aşama da çok kıymetli bir aşama. 10 sene içerisinde 6.5 milyonluk istihdam yaratmışız ve bunun 3 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Bu önemli bir başarı hikayesidir. İnşallah kadın gücüyle, kadın dayanışmasıyla, yeni politika uygulamalarıyla son on yılda aldığımız aşamayı çok daha ileri bir seviyeye getirebileceğimize inanıyorum\" şeklinde konuştu. ENGELLİLERİN ATAMASI Jülide Sarıeroğlu, “Çok güncel bir konu, taşeron konusu. Sayın Başbakanımız da grup toplantısında ifade etti. Kamu boyutu ile alakalı olarak inşallah yakın zaman içerisinde, bu sene bitmeden bu konuyla ilgili bir aşama kaydetmiş olacağız. Engelli kardeşlerimizin atanma talepleri vardı, üçüncü atama diye. Göreve geldik ikinci atamalarını gerçekleştirdik. Ama bazı teknik kısıtlamalarda bir eşleşme sorunumuz vardı. Rakamımız kısıtlı olmuştu. Son Bakanlar Kurulu Toplantısı\'nda yaptığımız sunum sonrasında 5 binlik bir ek engelli kardeşlerimize atama imkanı oluşturduk. Yarısını 2018\'in ilk çeyreğinde yarısını, 2018\'in son çeyreğinde gerçekleştireceğiz. Bu bir üçüncü atama\" diye konuştu. İSTİHDAMA İSTANBUL MODELİ Bakan Sarıeroğlu, “İş ve meslek danışmanlarımızın bir talebi var. İş-Kur\'un kurumsal kapasitesini güçlendirmek bizim için temel öncelik. Bu bağlamda İstanbul özelinde gelecek dönemde özel bir çalışma olacak. İstanbul\'da 890 bin işsizimiz var. Türkiye\'deki işsizlerin neredeyse dörtte biri İstanbul\'da. İstanbul\'da işsizlik sorunuyla alakalı olarak sıkıntıyı bertaraf edebilirsek bunun etkisinin Türkiye üzerinde çok büyük olacağına inanıyoruz. Yeni bir örgütlenme modeliyle, yeni bir çalışma modeliyle, iş dünyamızla ortaklık ve işbirliğiyle, çözüm ortağı olarak birbirimizi görüp İstanbul\'a özel bir çalışma planını gerçekleştiriyoruz\" dedi.