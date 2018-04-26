(Görüntülü Haber) Bakan Sarıeroğlu: Siyasi istikrarın devamı milletimizin yararına olacak

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rekor bir büyüme performansına ulaştıklarını, 1 yılda 1,5 milyon ek istihdam sağladıklarını belirterek, \"Bunları yaparken en önemli gücümüz istikrar, siyasi istikrar. 24 Haziran\'da da inşallah çok önemli bir süreç, bu süreç içinde de siyasi istikrarın devamı şeklinde milletimizin yararı olacağına yürekten inanıyoruz\" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adapazarı Demokrası Meydanı\'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Sakarya Girişimci ve İnsan Kaynakları Fuarı\'nın açılışını katıldı. Bakan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada yeni teşvik programı yasasıyla birlikte artık işverenlere ücret ve prim desteğinin asgari ücret üzerinden değil \'prime esas kazanç\' üzerinden verileceğini açıklayarak, \"İşveren kuruluşlarımız ve işsiz kardeşlerimizle bir araya gelerek bazı çözüm önerilerini oluşturma yönünde adımlarımız var. Bunun ilk adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aralık ayında ortaya koyduğumuz milli istihdam seferberliğinin ikinci fazı kapsamındaki yeni teşvik uygulamalarımız. Buradaki yenilikçi yaklaşımlarımız tamamen ortak akılla, istişareyle, diyalogla ortaya konmuştur. Kadınlarımızla, engelli kardeşlerimizle, iş dünyası temsilcilerimizle buluşuyoruz, ilk defa sektör odaklı bir teşvik uygulamasını ortaya koyduk. Baktığımız zaman imalat sanayinin çok itici gücü olduğunu görüyoruz, bunu destekleyecek nitelikte adımlar attık. İlk defa ücret destekleriyle ilgili bu yıl uyguluyoruz, asgari ücret üzerinden vermiyoruz teşvikleri. Geçtiğimiz dönem asgari ücret üzerinden veriyorduk, bu dönem inşallah başladık uygulamaya, yasamız çıktı. Prime esas kazanç üzerinden asgari ücretle 5 bin 412 lira arasında değişen bir skalada ücretler üzerinden artık teşviklerimizi veriyoruz. Yaklaşık 883 lira ile 2 bin 152 lira arasında bir prim desteğini işverenimize veriyoruz. Bunlardaki amacımız ücret seviyesinin de yukarıya doğru yükselmesi\" diye konuştu.



1 YILDA 1 MİLYON 57 BİN İSTİHDAM



İŞKUR\'un 1 yılda ülkede 1 milyon 57 bin kişinin istihdamını sağladığını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, \"Sadece yurt dışına hatta Avrupa\'ya işçi yollayan bir kurum olarak bilinen İŞKUR bugün mahallelerimize kadar inen, Türkiye\'nin her yerinde hizmet üreten, eğitimler yapan yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan bir kurum haline gelmiş ve şu anda 1 yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etmiş. İşverenler eleman bulamamayla ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Eşleştirme diyoruz biz buna, iş arayan ve eleman arayanların aradığı nitelikle buluşturulması anlamında İŞKUR olarak en çok üzerinde çalıştığımız konu. Sürekli olarak iş beğenmeme şeklinde bir ifade var. Ben bunun iş arayan arkadaşlarımıza biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Eşleşme sorununu tek başına iş beğenmeme olarak nitelendiremeyiz. Biz bununla ilgili çok geniş alan araştırmaları yapıyoruz\" dedi.



\'24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ\'



Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemli bir süreç olduğunu ifade ederek, \"Biliyorsunuz bu sene içinde OECD ülkeleri arasında 2\'nci olduğumuzu, G-20 ve Avrupa ülkeleri içinde birinciliği elde ettiğimiz rekor niteliğinde bir 7.4\'lük bir büyüme performansına ulaştık. Bu büyüme performansıyla birlikte 1,5 milyonlukta 1 yıl içinde ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız. Bunların tamamı 5 yılda atılan adımların sonucu diye inanıyoruz. Tabi bunları yaparken en önemli gücümüz istikrar, siyasi istikrar. 24 Haziran\'da da inşallah çok önemli bir süreç, bu süreç içinde de siyasi istikrarın devamı şeklinde milletimizin yararı olacağına yürekten inanıyoruz. Heyecanımız, milletimize hizmet etme aşkımız ilk günkü gibi devam ediyor\" diye konuştu.



Gençlerin aldığı burs ve yetim parası gibi ücretlerin artık işe girdiklerinde kesilmeyeceğini açıklayan Bakan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



\"Gençlerimiz diyoruz, çok boyutlu bir bakış açısıyla konuyu ele alıyoruz. Bir yandan gençlerimizin işe girmekle ilgili isteklerini arttırıyoruz, diğer taraftan da iş verenlerimizin gençlere daha fazla imkan sağlamalarıyla ilgili uygulamaları devreye sokuyoruz. Eskiden işe girdiğinde gençlerimiz yetim aylıkları, burs alanların bursları, pasaportu varsa yeşil pasaportu, devlet memuru çocuklarının işe girdikleri zaman bunlar iptal oluyordu. Bunların kesilmesini ortadan kaldırdık. Artık yetim aylıklarını almaya devam ediyorlar, pasaportlarını kullanmaya, burslarıyla ilgili kredileriyle alakalı en ufak bir sorun dahi yaşamıyorlar.\"



Bakan Sarıeroğlu daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret etti.