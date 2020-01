(Görüntülü Haber) Bakan Özlü ve Elvan AR-GE ve İnovasyon Zirvesine katıldı

Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,(DHA) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 2. MMG(Mimar ve Mühendisler Grubu) Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi\'nin açılışını yaptı. AR-GE\'YE 20 MİLYAR Açılışta konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle güçlü olması gerektiğini dile getirerek karşılaşılan sorunlarla mücadele ederken hiç bir şekilde kalkınmadan ve yatırımlardan vazgeçilmeyeceğini ifade etti. Elvan, \"Elbette iç ve dış terörle mücadele edeceğiz, elbette milli iradenin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz, elbette Türkiye\'nin huzuruna ve istikrarına yönelik tehditleri bertaraf edeceğiz. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde kalkınmamızdan teknolojiye, Ar-Ge (Araştırma- Geliştirme)\'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yoksa koyduğumuz hedeflere ulaşmamız mümkün değil\" diye konuştu. 2023 hedeflerine ulaşmak için odaklanacakları temel alanlardan birinin Ar-Ge ve inovasyon olacağını ifade eden Elvan, Türkiye\'nin araştırma altyapısın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Elvan, \"Bugün biz aşağı yukarı 20 milyar lira civarında araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırıyoruz. Bunun yaklaşık 10 milyar lirası kamu tarafından kalan 10 milyar lirası ise özel kesim tarafından harcanıyor. Bugün biz milli gelirimizin yüzde üçünü kaynak olarak ayırsak bu kaynağı kullanacak araştırma ve geliştirme altyapısına sahip değiliz. Onun için araştırma ve geliştirme altyapısını ve kapasitemizi güçlendirmek zorundayız\" şeklinde konuştu. \"DİĞER ÜLKELERLE DE YARIŞIYORUZ\" Türkiye\'nin büyüyüp güçlendiğini ve son yıllarda araştırma geliştirmeye ayrılan kaynağın da arttığını ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin karşılaştığı sorunlara rağmen 2016 yılında 2,9 oranında büyüdüğünü, önümüzdeki dönemde de bu büyümenin güçlenerek sürmesini istediklerini dile getirdi. Tam zamanlı araştırmacı sayısında 4 kattan daha fazla artış olmasına rağmen bu artışın kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Elvan, araştırma geliştirme alanında da mutlaka tam rekabetin sağlanması gerektiğini şu sözlerle anlattı: \"Tam zamanlı araştırmacı sayısına baktığımızda dört kattan daha fazla bir artış söz konusu. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biz diğer ülkelerle de yarışıyoruz. Onlardan daha hızlı araştırmacı yetiştirmek, daha hızlı teknoloji geliştirmek zorundayız. Bunun için de olmazsa olmazların başında gelen husus rekabet. Mutlaka araştırma ve geliştirme alanında da tam rekabetin sağlanması gerekir.\" Türkiye\'deki araştırma merkezlerinin sayısını önümüzdeki günlerde arttıracaklarını da sözlerine ekleyen Lütfi Elvan, üniversitelerde master ve doktora yapan öğrenci sayısının da arttırılması gerektiğini söyledi. \"HERŞEY YENİ BAŞTAN ORGANİZE EDİLİYOR\" Elvan\'dan sonra söz alan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Türkiye\'nin hem özel sektörüyle hem de kamu sektörüyle Ar-Ge ve izolasyonun ne denli önemli olduğunun farkında olduğunu belirterek dünyanın artık yeni bir döneme doğru ilerlediğini ifade etti. Özlü, teknolojide, bilişimde, dijitalleşmede ve sanayide gerçekleşen bu ilerlemenin baş döndürücü bir boyutta olduğunu dile getirdi. Türkiye\'nin bu yeni dönemin gerisinde kalamayacağını söyleyen Özlü, \"Bilgiyi elinde bulunduran, teknoloji üreten ve bilimi kalkınma için seferber eden toplumlar ekonomi başta olmak üzere her alanda çok önemli avantajlara sahip oluyorlar. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmek yerine ithal eden, transfer eden toplumlar ise daima sürecin bir adım gerisinde kalıyorlar. \'Sanayi 4.0\' denilen yeni endüstri dönemini bütün unsurlarıyla birlikte yaşıyoruz. Artık dünya Sanayi 4.0\'ın gerektirdiği teknoloji ve insan kaynağı üzerine bina edilmeye başlandı. Her şey yeni baştan organize ediliyor, yeni baştan kurgulanıyor ve yeni baştan güncelleniyor. Ülkeler ve firmalar bu yeni endüstri anlayışına uygun olarak sanayi politikalarını yeniden planlıyorlar. Açıkça belirtmek gerekirse bizler bu yeni dönemin, yeni gerçekliğin gerisinde kalamayız\" dedi. Özlü, Türkiye\'yi dünyanın ilk on ekonomisinden biri yapma hedefi doğrultusunda özel sektörün rekabetçi yapısını daha da ileri taşıması için yatırım, teşvik ve desteklerin aralıksız süreceği bilgisini verdi. Türkiye\'deki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini de dile getiren Özlü, Türkiye\'nin dünyada takip edilen bir ülke olmayı başardığını ve ileri sanayi ülkesi olmaya her zamankinden daha yakın olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından her iki bakan etkinlik alanına kurulu stantları gezerek bilgi aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, ardından İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Smart Future Expo açılışına katıldı.