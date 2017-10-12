(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Somun ve cıvata birbirine uymuyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- DOKUZ Eylül Üniversitesi\'nin 2017 - 2018 akademik yılı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün katılımıyla açıldı. Açılışta öğrenciler adına konuşan Şeyme Yücel\'in işsizlik vurgusuna, kürsüden yanıt veren Faruk Özlü, \"Üreticinin sanayicinin aradığı profildeki mühendis ve teknisyen ile üniversitelerden mezun olan çalışanlarımız arasında birbirini karşılamama sorunu var. Cıvata ve somun birbirine uymuyor. Bakın bunu örtüştürebilirsek işsizlik sayısında önemli azalma olacak. İhtiyaç duyulan insan yetiştirmede planlamada bir sıkıntımız var. Neye ihtiyacımız var, biz ne yetiştiriyoruz? Bunu birbiri ile örtüştürürsek işsizlikte önemli azalma olacağını düşünüyorum\" dedi.



Sabancı Kültür Merkezi\'nde yapılan 9 Eylül Üniversitesi\'nin 2017 - 2018 eğitim yılının açılış töreni Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün katılımıyla yapıldı. Üniversiteyi tanıtan filmin gösteriminin ardından konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Erdal Çelik, görevi bir ay önce aldığına vurgu yaptı. Çelik, \"Yaklaşık bir ay önce, öğretim üyesi olmaktan gurur duyduğum üniversitemize Rektör Vekili olarak atandım. Yaklaşık 80 bin öğrencisi, 7 bin akademik ve idari personeli, muazzam yerleşkeleri ve milyonlarca liralık bütçesi bir kurumdan bahsediyorum. Vizyon sahibi, soğukkanlı bir bilim insanı için bile muazzam bir hadise. Üstelik 35\'inci yaşını kutlayan kurumun çizgisini de zerre kadar aşağı düşürme lüksünüz yok. Tabi ki hoca olmak ayrı bir şey, yöneticilik yapmak ise bambaşka. Bu süreçte üniversite adına zarar verecek yorum ve davranışlardan; moral bozucu yaklaşımlardan, negatif insanlardan da özellikle uzak durdum. Buna rağmen \'gözünüz korktu mu\" diye sorsanız, \'tereddüt dahi etmedim\' derim. Çünkü amacınız hizmet üretip, katkı sağlamaksa makamlar sizin için amaç değil araç olur. Ne yapacağını bilen çiftçi topraktan korkmaz. Onun için önemli olan mahsulün bereketli olmasıdır\" dedi.



Çelik, \"Erdal Hoca olarak yönetim anlayışım, ülkeme, insanlığa ve evrensel bilime hizmet etmek; bunu yaparken ötekileştirmeden, farklılıkları zenginlik olarak gören temeller üzerine kurulu. Amacım, huzurlu bir çalışma ortamında üniversitemizi üst sıralara çıkarmak\" diyerek sözlerini tamamladı.



ÖĞRENCİLER ADINA İŞSİZLİK SORUNUNU ANLATI



Törende öğrenciler adına kürsüye çıkan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Yücel de, \"9 Eylül Üniversitesi değerler kültürü olan bir üniversitedir. Özgür bir akademik ortamda akademik özgürlüğün savunulduğu çoğulcu değerlere sahip çıkılarak düşünce özgürlüğünü sonuna kadar hissettiğimiz üniversitelerin başında gelir. Biz, öğrenciler okulumuzun verdiği eğitimi diğer üniversitelere göre zor olarak değerlendiririz. Üniversitemizin marka değerlerini ve uluslararası saygınlığının farkındayız. Ancak bizim önümüzde büyük problem var. İşsizlik hepimizin ortak kaygısına değinmeden geçemeyecektim. İşsizlik bizlerin bu kaygı içerisinde olması çok acı. Üniversiteli işsiz sayısı 151 bindir. Mezun olan her 5 arkadaşımdan biri işsizdir. Eğitimlerini hiçe sayıp farklı alanlarda karın tokluğuna arkadaşlarımız çalışmaktadırlar. Üniversitelere girişlerde yeni kontenjanlar sağlanması bizleri teselli etmiyor. Bizlere uzmanlaştığımız alanlarda fırsatlar verilmesini istiyoruz\" dedi.



\'ÜNİVERSİTELER KAMPUSTEN ÇIKMALI\'



Törende son konuşmacı olarak ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oldu. İzmir\'in Anadolu\'nun batıya açılan kapısı olduğunu söyleyen Özlü, \"İzmir\'in ekonomik büyüklüğü Türkiye ekonomisine katkı veren şehirlerin başında gelir. 2002 yılında 2 bin 973 olan ihracatçımız bugün 5 bine yaklaşmıştır. Ege Bölgesi\'nin ihracatının yüzde 60\'ı İzmir kaynaklıdır. Rakamlarla nasıl biri fırsatla karşı karşıya olduğumuzu görelim istiyorum. Bunları sadece yatırımcılara sunulan fırsatlar olarak görmemek lazım. Potansiyel sadece yatırımcılar için değil, üniversiteler için de ciddi bir uygulama fırsatı veriyor. İzmir, Türkiye\'nin teknoloji üssü olmaya en uygun şehirlerden biridir. Bakanlık olarak İzmir\'i Türkiye\'nin teknoloji üssü olarak görmek istiyoruz. 9 Eylül Üniversitesi bu potansiyelini öğrencileri, kendisi ve hocalarımız için fırsata dönüştürebilir. Üniversitelerin kampüslerin dışına çıkmaları, hayatın ve bilimin içinde olmaları lazım. Toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmalarını katkı sağlayan birimler olarak görmek istiyoruz\" dedi.



ÖĞRENCİNİN İŞSİZLİK ÇIKIŞINA BAKAN YANIT VERDİ



Yeni eğitim modeli geliştireceklerini söyleyen Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Bakın gerçekten Türkiye\'nin işsizlik sorunu var. Fakat ne kadar iş bulursak kaç kişiye iş bulursak daha fazla hatta ona yakın bir iş gücü katılıyor. Yeni gençlerimiz oluyor. Dolayısıyla genç nüfusun iş bulması kurması konusunda gayret sarf etmemiz gerekiyor. Arkadaşımızın işsizlik konusunda tepkilerini doğal karşılıyorum. Ama gençler bunu bilsin sınav yapıyoruz, eleman alacağız kaliteli eğitimli iş gücü bulmak zor. Sıradan işlerde çok sayıda gencimiz var. Nitelikli özellikleri olan gençlerimizin sayısı konusunda sıkıntımız var. Bunun içinde orta ve yüksek öğretimde bakanlık olarak gençlerimizin daha iyi yetişmesi, katkı sunmaları için önemli çalışmalar yapıyoruz. Eğitim, ana alanımız olmamakla birlikte eğitimle ilgili bir daire kurduk. Hep orta öğretimde hem yüksek öğretimde eğitimciler, üniversite ve bakanlığa katkılar sunmak için teknik kolejler kuracağız. 300 OSB\'de de teknik kolej açacağız. Buralarda yabancı dil bilen pratik eğitimi de almış teknisyenlerimiz olacak. Bunlar mezun olduğu zaman sanayinin iş adamlarının kapışacağı kişiler olacak. Sertifika programları düşünüyoruz. Eğitimde bir düzenlemeye gidiyoruz.\"



Bakan Özlü, üreticinin sanayicinin aradığı profildeki mühendis ve teknisyen ile üniversitelerden mezun olan çalışanlar arasında birbirini karşılamama sorunu olduğuna dikkat çekerek, \"Cıvata ve somun birbirine uymuyor. Bakın bunu örtüştürebilirsek işsizlik sayısında önemli azalma olacak. Almanya nüfusu bizim kadar. Mesleki eğitimi gören öğrenci sayısı Türkiye\'de 1.7 milyon, Almanya\'da 7.8 milyon. Türkiye\'de işsizlik yüzde 11, Almanya\'da yüzde 6. Çok önemli bu rakamlar. İhtiyaç duyulan insan yetiştirmede planlamada bir sıkıntımız var. Neye ihtiyacımız var, biz ne yetiştiriyoruz. Birbirine örtüştürürsek işsizlikte önemli azalma olacağını düşünüyorum\" dedi.



Törende ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı korusu müzik dinletisi sundu. Eğitimlerinde başarılı olan ve okula bu yıl yüksek puanla giren öğrencilere de ödüller verildi.



