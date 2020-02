(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bu topraklar, terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Ortaköy\'de bir otelde düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Önder Çelik ile çok sayıda davetli katıldı. \"SİZİN PARMAĞINIZA DİKEN BATSA BİZİM KOLUMUZ KANAR\" Programda konuşan Bakan Özlü, \"Şundan emin olun, şehit verdiğiniz evlatlarınızın emaneti bizim başımızın üstündedir. Onlar şehadet mertebesine erene kadar sizin çocuklarınızdı; ama artık bugün şehadet mertebesine erdikten sonra bütün milletin evladı olmuşlardır. Bu sebeple sizlerin yeri 81 milyon Türk vatandaşının başının üstüdür. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz varlığımızın, birliğimizin istikbalimizin birer mührü olarak anılmaya devam edecek. Devletimizin ve milletimizin, gözü, kulağı ve kalbi sizlerle beraber. Sizin parmağınıza diken batsa bizim kolumuz kanar. Devletimizin bütün kapıları ve milletimizin kalbi, sizler için ardına kadar açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün Bakanlıklarımız ve kurumlarımız sizler için seferber olacaklar. Bakanlığımıza bağlı olan KOSGEB ve TÜBİTAK şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında\" dedi. \"EZANLAR SUSMAYACAK, BAYRAKLAR İNMEYECEK\" Şehit aileleri ve gazilere her anlamda desteklere devam edeceklerini söyleyen Bakan Faruk Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Türkiye\'yi hedef alan herkes şunu çok iyi bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek. Bu topraklar, terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz.\" Program kapsamında bazı şehit babaları da konuşma yaptı. Zeytin Dalı Harekatı\'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın babası Ramazan Karaca da kürsüye çıktı. Kendisini kötü hissetmesinden dolayı konuşamayan Karaca\'nın yerine Önder Çelik kısa bir konuşma yaparak, şehit babasının duygularını paylaştı. Yetkililer daha sonra şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.