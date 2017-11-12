(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (4)

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KOSGEB BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi'nde KOSGEB binasının açılışına katıldı
12 Kasım 2017 00:15
KOSGEB BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi\'nde KOSGEB binasının açılışına katıldı. Bakan Özlü, açılışın ardından OSB\'de bulunan bazı fabrikaları dolaştı.
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