(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Bu 'Klavye Şovmenlerinin' yatacak yeri yoktur

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Kahraman askerlerimiz, Zeytin Dalı Harekâtında Afrin\'e doğru ilerliyor. Ama içerideki veya dışarıdaki bir kısım kendini bilmezler, bazı münafıklar, sanal ortamda, sosyal medyada montajlar yaparak, askerlerimizin sivillere saldırdığını iddia ediyorlar. Açık söylüyorum; bu \'klavye şovmenlerinin\' yatacak yeri yoktur\" dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği(TÜBİSAD)\'nin düzenlediği \'Türkiye\'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu Tanıtım Toplantısı\'na katıldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Taksim\'de bir otelde gerçekleşen toplantıya Bakan Özlü\'nün yanı sıra sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Faruk Özlü, hükümet olarak her alanda yerli ve milli atılım hamlesini başlattıklarını ve çok kısa zamanda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)\'nin Afrin operasyonunda kullandığı silah ve mühimmatların büyük bölümünün yerli ve milli üretimden geçtiğini kaydeden Özlü, \"Sadece savunma sanayimizde değil, ithal edilen pek çok ara malın üretim sürecini de artık yerlileştiriyoruz\" diye konuştu. DİJİTALLEŞMEDE ATILIM STRATEJİSİ Bakan Özlü, konuşmasında dijitalleşmenin önemine değindi. Türkiye\'nin dijital atılım stratejisinde hızla yol almasını ve bir an önce dijital dünyaya damgasını vurması gerektiğini anlatan Özlü, \"Dijitalleşen ve küreselleşen dünyada, algı operasyonları askeri operasyonların yerine geçti. Bu operasyonların da ana üssü artık bilişim ve medyadır\" dedi. \"FETÖ, İHANET AĞINI MEDYA İLE GENİŞLETTİ\" Faruk Özlü, \"Ortalara saçılan kirli bilgiler, dijitalleşen dünyada, hızla yayılmakta ve önlem alınmazsa gerçeğin yerine geçmektedir. Bunun örneklerini geçmişte de gördük, bugün de görmekteyiz. Bunun en çarpıcı örneğini FETÖ ihanetinde yaşadık. FETÖ, ihanet ağını medya ile genişletti. Hain emellerine ulaşmak için medyayı, sanal âlemi ve teknolojiyi çok etkin bir şekilde kullandı. Şükürler olsun ki, bu çetenin hain girişimleri püskürtüldü. Fakat, algı yönetimini, psikolojik savaş silahı olarak kullanılmaya devam ediyor\" ifadelerini kullandı. \"BU TROL SÜRÜSÜNE, BU HAİNLERE SESLENİYORUM...\" Bakan Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda sivillerin katledildiği yönünde kara propaganda yapıldığına vurgu yaparak şunları söyledi: \"Kahraman askerlerimiz, Zeytin Dalı Harekâtında Afrin\'e doğru ilerliyor. Ama içerideki veya dışarıdaki bir kısım kendini bilmezler, bazı münafıklar, sanal ortamda, sosyal medyada, montajlar yaparak, askerlerimizin sivillere saldırdığını iddia ediyorlar. Açık söylüyorum; bu \'klavye şovmenlerinin\' yatacak yeri yoktur. Bu trol sürüsüne, bu hainlere sesleniyorum; Türk askeri, dünya yıkılsa, masumun, sivilin, kadının, çocuğun ve yaşlının kanına girmez. Kendi canını verir ama masuma dokunmaz. O yüzden gerçeğe sahip çıkıp, doğru olanı hep birlikte yönetemezsek, birileri bu gücü ihanetleri için yönlendirecektir. Buna izin veremeyiz.\" BAKAN BİLİŞİMCİLERE SESLENDİ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye\'nin önde gelen bilişimcilerinden ve dijital liderlerinden bu kara propaganda ve bu kirli tezgahla mücadele etmelerini istedi. Özlü, \"Türkiye\'nin haklı ve meşru duruşunu, elinizdeki tüm teknolojik imkânları kullanarak, dünyaya duyurmalıyız\" dedi. SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU Konuşmasında bilişime ve dijitalleşmeye, sadece ekonomi penceresinden bakılamayacağını aktaran Özlü, \"Bilgi ve iletişim sektörümüz büyüdükçe, bu alanlardaki yerlilik oranımız arttıkça milli güvenliğimiz daha da pekişecektir. Bakanlığımız öncülüğünde kurulan, \'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu\', çalışmalarına devam etmektedir. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, ülke sanayimizin dijital dönüşümüne ilişkin, her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır\" ifadelerini kullandı. TÜBİSAD BAŞKANI KARACA: 2023 HEDEFİMİZ 126 MİLYAR DOLAR TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise konuşmasında, dijital ekonomi sektörüyle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Karaca, \"TÜBİSAD\'ın 2016 rakamlarına baktığımızda 94,3 milyar liralık bir pazar büyüklüğüne ulaştığını görüyoruz. 2016\'da yüzde 14,4\'lük bir büyüme ile bu rakama ulaştık. Umuyoruz ki sektörümüz çift haneli büyümesini sürdürecektir. 2023 hedefimiz olan 126 milyar dolara ulaşabilmemiz için de kaydedilen büyüme hızının yaklaşık iki katı ortalama büyüme hızına ulaşmamız gerekiyor\" dedi. Konuşmaların ardından Türkiye\'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporu\'nun hazırlayan heyet, rapor üzerine açıklamalarda bulundu.