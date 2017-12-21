(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Bir yılda 65 bin şirket kuruldu (2)

YUMURTA DEĞİL, FİKİR ÜRETİYORUZ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Üniversitesi Teknokent\'in yeni binasının açılışına katıldı. Bakan Özlü, Salı günü mecliste Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin \'Ar-Ge\'ye paralar veriliyor, ne işe yarıyor?\' şeklindeki sorusuna cevap verdi. Bakan Özlü, ülke genelindeki teknoparklarda kurulan kuluçka merkezlerinde yumurta değil, fikir üretildiğine dikkat çekerek, \"Girişimcilikle ilgili çok önemli mesafeler alıyoruz. Hükümet ve bakanlık olarak girişimciliği her koşulda, her şartta teşvik etmeye devam edeceğiz. İşsizliğin panzehirinin girişimcilik olduğunu biliyoruz. Salı günü bakanlığımızın meclisteki bütçe görüşmelerinde bazı muhalefet milletvekilleri \'Ar-Ge\' yapıyorsunuz, bu harcamalar ne işe yarıyor. Bunlar memlekete ne katıyor şeklinde tuhaf değerlendirmeler yaptılar ve sorular sordular. Bu tür değerlendirmelere nasıl cevap verilir doğrusu anlamak zor. Ben Ar-Ge ve inovasyona, tasarıma böyle bir gözle, böyle bir vizyonla bakan kişilere kuluçka merkezi desem, bu arkadaşların aklına herhalde tavuklar gelecek. Tavukların kuluçkaya yatması gelecek. Özellikle bizim Ar-Ge ve tasarımlarımızı anlamak istemeyenler açısından bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Teknokentlerdeki kuluçka merkezlerinde yumurta değil, fikir üretiyoruz. Kuluçka merkezlerinde bilim, teknoloji üretiyoruz. Katma değer üretiyoruz, kuluçka merkezlerini bilim ve sanayi için çok önemli bir katman olarak görüyoruz\" dedi. Türkiye\'nin Çin, Kore ve Japonya gibi mucizeler yaratmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Özlü, şöyle konuştu: \"Şimdi benim yaş grubumda olan arkadaşlarım bilirler ki, o dönemde hep Japon mucizesi vardı. Japonya şöyle yaptı, böyle yaptı. Zamanla değişti, ortaya bir Kore hikayesi çıktı. Kore şöyle yaptı, böyle yaptı. Bugünlerde de yurt dışına giden arkadaşlarımız diyorlar ki Çin\'e gittik, mucizeler gördük diyorlar. Japon, Kore, Çin mucizesi, başkalarını başarı hikayelerini tekrarlıyoruz. Bunları dinliyoruz, teknoparklarda, üniversitelerimizde bir Türk mucizesi oluşturalım. Bizim de bir başarı hikayemiz olsun. Bu yüzden teknoparklarımızı çok önemsiyorum\" Yeni teknokentin açılış kurdelesini kesen Bakan Özlü, bina içinde sergilenen çalışmaları inceledikten sonra üniversiteden ayrıldı.