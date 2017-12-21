(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Bir yılda 65 bin şirket kuruldu

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - BİLİM Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, son bir yılda Türkiye\'de kurulan şirket sayısı 65 binin üzerinde olduğunu, kapanan şirket sayısı ise 12 bin 700 civarında olduğunu belirterek, \"Kurulan şirket sayısı, kapanan şirket sayısının beş buçuk katı. Türkiye doğru yolda, Türkiye iyi yolda, Türkiye güvenli ve istikrarlı bir ülkedir. Türkiye\'de son bir yılda 65 bin şirket kurulmuştur\" dedi. Siemens\'in Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki Alçak Gerilim Şalt Cihazı Fabrikası\'nın açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ve davetliler katıldı. Bakan Faruk Özlü törende yaptığı konuşmada, 4\'üncü çeyrekte yüzde 7\'nin üzerinde bir büyüme beklediklerini belirterek, \"2017 yılı içerisinde Türkiye\'nin elde ettiği büyüme oranları, ihracatta kat ettiği mesafe ve sanayi 4.0\'a uyum noktasındaki çabalarımız bizim bu yöndeki kararlılığımızı net olarak gösteriyor. Türkiye bütün olumsuzluklara, komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklara ve manipülatif bir takım oyunlara rağmen asla içe kapanmadan, her zaman ufukların ötesini hedefleyerek, vizyonunu büyüterek yoluna devam edecek. Bu noktada uluslararası iş birliği faaliyetlerini, uluslararası entegrasyonu son derece önemsiyoruz, büyük önem veriyoruz. Bir takım siyasi nedenlerle Türkiye\'yi baskı altına almaya çalışanlar, yanlış yapıyorlar. Türkiye ekonomisi gerçekten büyük bir trend yakaladı, iyi bir ivme yakaladı ve bakın 2017 yılı içerisinde hem birinci çeyrekte, hem ikinci çeyrekte, hem de üçüncü çeyrekte büyük büyüme oranları kaydettik. 5.1, 5.3 ve en son 11.1 bunların ortalamasını aldığımızda Türkiye ekonomisi yaklaşık ortalama olarak ilk üç çeyrekte yüzde 7\'nin üzerinde 7.3 mertebesinde bir büyüme kaydetti. Yine 4\'üncü çeyrekte de 7\'nin üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz\" diye konuştu Açılan fabrikanın Türkiye\'nin ihracatında önemli bir rol üstleneceğini ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu: \"Açılışını yapacağımız fabrika Türkiye için, Türk teknolojisi için büyük önem taşıyor. Siemens fabrikasının yatırım tutarı 9.3 milyon Euro, toplam yatırım tutarı ise 65 milyon Euro. 4 ayrı ana ürün grubunda yıllık 30 milyon adet üretim yapılacak. Üretimin yüzde 40\'ı da ihraç edilecek. 450 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Tüm bu rakamlar memnuniyet vericidir. Bugün itibari ile Türkiye\'de 762 Ar-Ge, 138 tasarım merkezi olmak üzere toplam 900 adet Ar-Ge ve tasarım merkezine ulaştık. Bunlar bizim devlet olarak açtığımız merkezler değil, bunları özel sektör şirketlerimiz açıyor. Biz de bu merkezleri açanlara teşvikler, destekler, vergisel indirimler sağlıyoruz. Bu rakamın önemli bir kısmını da 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdik. 2017 yılının başına kadar açılan Ar-Ge merkezlerinin toplamından daha fazla sayıda açılan Ar-Ge tasarım merkezini 2017 yılı içerisinde açtık. İnşallah yakın bir zamanda bininci Ar- Ge tasarım merkezimizin müjdesini vereceğiz. Son bir yılda Türkiye\'de kurulan şirket sayısı 65 binin üzerinde, kapanan şirket sayısı 12 bin 700 civarında. Yani kurulan şirket sayısı, kapanan şirket sayısının beş buçuk katı, dolayısıyla Türkiye doğru yolda, Türkiye iyi yolda, Türkiye güvenli ve istikrarlı bir ülkedir. Türkiye\'de son bir yılda 65 bin şirket kurulmuştur.\" Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve beraberindekiler fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu.