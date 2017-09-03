(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Antarktika'ya ikinci sefer Aralık ayında

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika\'da kurulacak \'Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü\'ne ilişkin, \"Biz 1 sefer düzenledik. 2 sefer daha düzenleyeceğiz. Biz ikinci seferimizi Kasım ayından sonra Aralık ayı gibi yapacağız\" dedi.



Bakan Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte Kurban Bayramı’nın 3\'üncü gününde Düzce\'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Özlü, Kaynaşlı İlçesi ve Beyköy Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bakan Özlü, daha sonra Düzce Teknopark inşaatını gezdi. İnşaatın rekor sürede bitirileceğini belirten Bakan Özlü, \"Düzce Teknopark 14 bin metrekare toplam kapalı alanına sahip olacak. Geçen sene Aralık ayında karar verdik. Mart’ta inşaat başladı. İnşaat hızla ilerliyor. Kasım ayında bu teknopark açılacak. Kasım’da teknopark bitiyor ve açılıyor. Düzce tarihinde rekor olacak bu teknoparkın açılış süresi. Biliyorsunuz Düzce’de inşaatlardan şikayet edildi. Mart’ta başladık Kasım’da bitiyor. Başlangıçta 600, bittiğinde 1000 kişilik istihdam olacak. Önümüzdeki günlerde bu teknoparkta önemli girişimcilerin yer alması için girişimler olacak. Bu teknopark bölgenin en iyi teknoparkı olacak\" dedi.



Antarktika\'da kurulacak \'Türkiye Bilimsel Araştıram Üssü\' çalışmalarına da değinen Bakan Özlü, şöyle konuştu:



\"Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olması için başlattığımız çalışmalar sürüyor. \"Antarktika bilim üssü için şu anda ulusal araştırma programını yazıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde Türkiye’nin bir çok üniversitesinden araştırmacılar, Türkiye’nin Antarktika Ulusal Araştırma programını hazırlıyorlar. Antarktika’da söz sahibi olmak için 3 şart var. Bunlardan birisi 3 sefer düzenlemek. Biz 1 sefer düzenledik. 2 sefer daha düzenleyeceğiz. Biz ikinci seferimizi Kasım ayından sonra Aralık ayı gibi yapacağız. Çünkü Kasım ayından sonra orada yaz oluyor. Ulusal programımızı hazırlayacağız. Antarktika ile ilgili Meclis\'te Antarktika anlaşmasını onayladık. Türkiye burada söz sahibi olan ülkeler arasında olacak.\"



Bakan Özlü, yerli otomobil üretimi ile ilgili de \"Bu konuda inşallah bu ay içerisinde Eylül ayı içerisinde bir açıklamamız olacak. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde toplanıp açıklama yapacağız\" dedi.