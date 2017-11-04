(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: İnşaat sektöründe 220 milyar dolarlık portföyümüz var

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye\'nin inşaat sektöründe atakta olduğunu belirterek, \"İlk 250 firma arasında 50\'ye yakın Türk firması var. 90\'lı yıllarda Libya\'da başlayan dışarıda iş yapabilme kabiliyeti bugün zirveye yaklaşıyor. 220 milyar dolarlık iş portföyü var elimizde\" dedi. Özhaseki, Irak\'ın imarı konusunun ise Türkiye\'nin dış politikasıyla ilgili olduğu söyledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen \'İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Türkiye İstişare Toplantısı\'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ilçe belediye başkanları ve MÜSiAD üyeleri katıldı. Yeni imar yönetmeliğinin inşaat sektörüne etkileri ve kentsel dönüşüm konusunun ele alındığı toplantı öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'nin birçok yapı stoğunun depreme dayanıksız olması nedeniyle değişeceğini, dönüşeceğini biliyoruz. İlgili sektör kuruluşları bunu aydınlatmaya çalışıyor. Manisa, Hatay ve İzmir\'de bu toplantıları yaptık\" dedi.



Bakan Özhaseki, Irak Başbakanı Haydar El İbadi\'nin savaş sonrası ülkelerinin yeniden imarı konusunda Türk müteahhitlere yaptığı çağrı ile ilgili şunları söyledi:



\"Bu durum dış politika ile ilgili durumdur. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda tavır belirleyecek. Bize bir alan açılırsa biz çalışmalarımıza başlarız. Dünyanın birçok yerinde bu tür imkan sağlanabilirse, Türkiye özellikle inşaat sektöründe atak yapan ülke olduğu için biz bunun altından kalkarız. İlk 250 firma arasında 50 \'ye yakın Türk firması var. 90\'lı yıllarda Libya\'da başlayan dışarıda iş yapabilme kabiliyeti bugün zirveye yaklaşıyor. 220 milyar dolarlık iş portföyü var elimizde. Oradaki firmalarımız çok güçlü durumda. Kabiliyet, teknik yönleri, finansal kaynaklara erişimi üst düzeyde diye biliyorum. Bize bir alan açılırsa firmaların başarı ile iş yapacağını düşünüyorum.\"



MÜSAİD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin son yılda kazandığı ivmede inşaat sektörünün etkisinin önemli olduğunu belirtti. Kaan, \"Ülkemiz 15 yıl içinde 67 milyondan 80 milyona gelmiştir. 13 milyon nüfus artışı var. Mağdurları sahiplenen bir ülkeyiz. 8-10 yıl içinde nüfusun şehir merkezlerinde yaşayacağı açıklaması var. Türkiye\'deki sektörün büyüme şeklini rakamsal büyüme görmüyoruz. Türk firmaları yenilikçi fikirler ile projelerini yürütüyor. İnşaat sektörünün dönüşüme ayak uydurduğunu görmek memnuniyet vericidir. Biz \'İlla ki üretim\' diyoruz. Sanayi ile birlikte inşaatın önemli olduğunu söylüyoruz\" dedi.

