(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Depremlerde mali kaybımız 100 milyar dolar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Son 100 yıl içerisinde bu ülkede yıkıcı olan 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı 56, kaybettiğimiz insan sayısı 83 bin, mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Deprem insanları öldürmüyor kötü yapı insanları öldürüyor\" dedi.



Kütahya\'ya gelen Bakan Mehmet Özhaseki, ilk olarak Vali Ahmet Hamdi Nayir\'i ziyaret etti. Özhaseki, Valilik ziyaretinin ardından Kütahya Belediyesi Katı Atık Arıtma Tesisi\'nin açılış törenine katıldı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Belediye Başkanı AK Partili Kamil Saraçoğlu ile çok sayıda kişinin katıldığı törende konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye\'nin deprem bölgesinde olduğunu söyledi. Özhaseki şöyle devam etti:



\"Yaşadığımız bu Anadolu coğrafyamızın binbir güzelliği içerisinde bir dezavantaj da yerin altının oynak olması ve hareketli olması. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede yıkıcı olan 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı 56, kaybettiğimiz insan sayısı 83 bin, mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Deprem insanları öldürmüyor kötü yapı insanları öldürüyor. Zamanında Mimar Sinan Süleymaniye\'yi yaparken önce kuyuları açtırır, sıvılaşma oranlarını iyice düşürür, zemini kurutur. Sonra onun kendine has altyapısını ve iskelet sistemini ona göre ayarlar. O şekilde bir altyapı yapar ki, öyle bir temel atar ki deprem olduğunda her bir köşeden gelecek sarsıntı camiyi eşit oranda etkiler. Adeta kırkayak böceğinin ayarları gibidir. Sonra sütunlar ile kolonlar arasında kurşun döktürür esneklik kazansın diye ve sonra \'Kıyamete kadar ayakta kalır\' der.\"



\'SU ZENGİNİ DEĞİLİZ\'



Türkiye\'nin su zengini bir ülke olmadığını da söyleyen Özhaseki, \"Su bütün canlıların hayat kaynağı. Biz su zengini bir ülke miyiz? Hayır. Bakın aklınızda bulunsun diye söylüyorum: Şu anda bizim ülkemizdeki bütün ırmakların, derelerin, nehirlerin aklınıza ne geliyorsa, su akan ne varsa, hepsinin toplamı Tuna\'nın yarısı kadar. Avrupa\'daki meşhur Tuna\'nın yarısı kadar. Su zengini değiliz birincisi bu. İkincisi dünyadaki bütün kaynaklar da sınırsız değil. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Kirletmememiz ve ona uygun şekilde davranmamız gerekiyor. Böyle davranmaz isek Allah korusun kendi sonumuzu hazırlamış oluruz. Bir litre dışarıya attığımız kirli su tam 8 litre temiz suyu kirletiyor\" diye konuştu.



\'MAVİ BAYRAKLI PLAJDA DÜNYA 3\'ÜNCÜSÜYÜZ\'



Arıtma tesisi sayısının arttığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şöyle konuştu:



\"Çevre alanında o kadar çok yatırımlar yapılıyor ki ülkenin güncel konuları arasında unutulup gidiyor. Şimdi hepimizin kafasında Afrin var, hepimizin kafasında Putin Türkiye\'de, İran Cumhurbaşkanı, Türkiye\'de onlarla ilgili gelişmeler, konuşmalar var. Doğru; zaten bunlara bakmalı ve takip etmeliyiz. Allah\'ın izni ile üzerimize düşeni de yapıyoruz. Ancak beri tarafta da gözükmeyen, üzeri kapalı kalan o kadar çok faaliyet var ki. Türkiye\'de 2000\'li yılların başında iktidara geldiğimizde sadece su arıtma tesislerinde nüfusun yüzde 15-20\'sine hitap eden arıtma tesisi varken şu anda belediye nüfusumuzun yüzde 83\'üne hitap eden arıtma tesisleri yapıldı. Havayı 300 noktadan fazla yerde izliyoruz. Denizlerdeki kirliliği takip ediyoruz. Gemilerin atıklarını alan herhangi bir tesis yokken bugün 280-290 yerde alım tesislerimiz var. Mavi bayraklı plajda dünya 3\'üncüsüyüz. 454 tane plaj tesisimize mavi bayrak aldık. 2012-2014 ve 2016 yıllarında ozon tabakasını koruma ödülünü Türkiye aldı.\"



Bakan Özhaseki açılışın ardından yapımı devam eden toplu konutlarda incelemelerde bulundu, daha sonra Tavşanlı ilçesine hareket etti.



