(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Deprem en geç 2030'a kadar İstanbul'u vurabilir...

Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Deprem kapıda. En geç 2030\'e kadar İstanbul\'u vurabilir. Marmara\'da bir deprem bekleniyor\" dedi. Özhaseki, \" \'Bu deprem, en az 7 şiddetinde olacak\' diyorlar. Bizim İstanbul için tedbirler almamız lazım\" diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Kirazlıtepe\'deki kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye\'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, \"100 yıl içinde kaybettiğimiz insanların sayısı 83 bin civarında. 100 milyarın üzerinde maddi kayıp var. Hepimizin müthiş bir korkuyla sarsıldığını biliyoruz. Deprem kapıda. En geç 2030\'e kadar İstanbul\'u vurabilir. Marmara\'da bir deprem bekleniyor\" dedi. YA DEPREM PERİŞAN EDECEK, YA BİNALARIMIZI YENİLECEĞİZ\" \" \'Bu deprem en az 7 şiddetinde olacak\' diyorlar. Bizim istanbul için tedbirler almamız lazım\" şeklinde konuşan Bakan Özhaseki, \" Bakanlık olarak yaptığımız araştırmada 99 öncesi yapılan 7.5 Milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi düşünüyoruz. Nerelerde rezerv alanı çıkaracağız bu hususu da ayarladık. Deprem gelmeden, depreme hazır binaları yapmamız lazım. İnşaatlarda yaptığımız hatalar insanları öldürüyor. İstanbul\'da 600 bin riskli bina sayısı veriliyor. Ya deprem gerçeğini gözardı edeceğiz. Bir gün ansızın gelecek deprem, bizi vuracak. Allah korusun perişan edecek. Ya da binalarımızı yenileyeceğiz\" diye konuştu. EMSAL İSTEĞİNE ELEŞTİRİ Kirazlıtepe\'deki kentsel dönüşümle ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, vatandaşların emsallerin arttırılması talebinin İstanbul\'u yaşanmaz kılacağını söyledi. Bakan Özhaseki, \" Sokaklar aynı kalacak. Ama konut sayısı iki misli, insan sayısı iki misli. Bunu yapmamız mümkün değil. Biz fedakarlık edeceğiz. Onların evlerini yenileceğiz. Bire bir vermeye çalışacağız. Onları mahallerinden çıkarmayı asla düşünmüyoruz. O yeni yapılar ortaya çıktığında herkesin şunu bilmesi lazım. Eski evinin değeri 1 ise yenisi yapıldığında evenin değeri en az 3 olacak\" şeklinde konuştu. \"KİMLİKLİ YAPILAR YAPACAĞIZ\" Tapusuz evlerinde bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki, \" Her bir vatandaşımıza bir ev vermeye gayret edeceğiz\" dedi. Bölgede gerçekleşecek yenilemeyle yapıların yüzde 80\'inin vatandaşa verileceğini sadece yüzde 20\'lik kısmın TOKİ\'ye kalacağını söyleyen Özhaseki, \" Yıkıma karşı çıkanların evlerini yıkmıyoruz. Anlaştığımız insanların evlerini yıkıyoruz. Hayırlı bir işe başlıyoruz. Evlerini sağlıklı hale getireceğiz. Kimlikli yapılar yapacağız\" dedi. BAKAN KATILMADI Bu arada Kirazlıtepe\'deki kentsel dönüşüm projesinin başlangıcı için gerçekleştirilecek yıkım törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, son anda katılmama kararı aldı.