(Görüntülü Haber) Bakan 'milli içecek' ilan etti, üzüm suyuna talep patladı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa ziyaretinde hayran kaldığı üzüm suyunu, ayrandan sonraki milli içecek ilan etmesi ile birlikte bunra ilgi arttı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bakanın sözleri üzerine çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi.



Manisa\'da Bağcılık Araştırma Müdürlüğü tarafından üretilen üzüm suyu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın tavsiyesi ile meşhur oldu. Geçen salı günkü Manisa ziyaretinde Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ne giden Bakan Fakıbaba, içtiği üzüm suyunu çok beğenerek, \"Bundan sonra kebap ve çiğköfteyle ayran, diğer her şeyle üzüm suyu tüketeceğim\" diyerek, ikinci milli içeceğin üzüm suyu olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, beğendiği üzüm suyunu da herkese tavsiye etti. Manisa\'nın meşhur üzümlerinden üretilen üzüm suyu da Bakan Fakıbaba\'nın bu tavsiyesinin yerel ve ulusul basında yer almasının ardından ilgi odağı oldu. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Bakan Fakıbaba\'nın ardından Türkiye\'nin birçok ilinden telefonlarla üzüm suyu siparişi geldiğini söyledi. Ünal, şöyle dedi;



\"Bakanımız tattıktan sonra çok güzel cümleler kullandı. Bunun üzerine hatta aynı gün birçok yerden üzüm suyu ile ilgili her sipariş aldık hem de faydaları ve üretim teknolojisiyle ilgili bilgilendirme yaptık. Hala da aktif bir şekilde devam ediyoruz. Sürekli faydaları ve üretimi konusunda arayanlara bilgi veriyoruz. Bakanımızın bu tavsiyeleri çok işe yaradı. Üzüm suyu zaten bizim milli içeceğimizdi. Bakanımız milli içecek dediği için teşekkür ediyoruz.\"



Üzümde alternatif üretim şekillerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ünal, kurum bünyesindeki tesislerde üzüm suyu üretimi yapıldığını belirterek şöyle dedi:



\"Normal meyve suyundan farkı ise bizim üzümleri yaş olarak sıkmamızdır. Hasadı yaptıktan sonra üzümleri sıkıp, işliyoruz. Üzümler yıkanıyor, sap ve çöpleri ayrılıyor ve presleniyor. Hem işleme aşamasında hem son aşamada pastörizasyona tabi tutuluyor. Tanklarda dinlendirildikten sonra filtreden geçiyor ve ambalajlanıyor. İçinde herhangi bir katkı maddesi, kimyasal ilavesi yok. İçinde su ilavesi bile olmayan, üzümün kendi suyundan oluşan bir ürün. Tamamıyla doğal ve yaş sıkım olarak üretiyoruz. Şu an hem beyaz hem de kırmızı üzüm suyu üretiyoruz.\"



\"ÜZÜM DAHA DA DEĞER KAZANABİLİR\"



Manisa\'nın sarı altını üzümün üzüm suyu gibi alternatiflerle daha da değer kazanabileceğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti:



\"1 kilo üzümden 800 cc civarında üzüm suyu elde ediyoruz. Randımanı yüksek bir ürün. Manisa için alternatif gelir kaynağı olabilir. Üzüm üreticisinin ürünü daha da değerlenebilir. Üzüm daha da katma değer kazanabilir, ek bir gelir kapısı haline gelir.\"



\"MEYVE YEMEKLE EŞDEĞER\"



Üzüm suyunun çok faydalı olduğunu anlatan Ünal, ancak şeker hastalarının dikkatli olması ve doktor kontrolünde tüketmesi gerektiğini söyledi. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Üzüm içeriğinden dolayı zaten çok faydalı bir ürün. Üzümün kabuğundaki, çekirdeğindeki antioksidanlar ve diğer yararlı maddeler çok faydalı. Üzüm şekerli bir ürün. Ama üzüm suyu ve diğer ürünlerinde dışarıdan bir şeker ilavesi yok. İçindeki şeker meyveden gelen bir şeker. Diyabet hastaları gibi şekere hassas olan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor. Ama onun dışında sağlıklı bünyeleri için meyve yemekle eşdeğer diyebiliriz.\"



Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nün kısaltması olan \'BAEM\' markası adı altında cam şişelerde piyasaya sürülen üzüm sularının 1 litresi 4 liradan, 200 cc\'si ise 1.25 kuruştan satılıyor.