T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş'un Mardin ziyaretinde çatıdan düşen polis şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Kültür, Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekât polisi Kubilay Karaman için Mardi

25 Nisan 2018 20:27

ŞEHİT POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kültür, Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un 12 Mart\'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekât polisi Kubilay Karaman için Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü\'nde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onur, şehidin silah arkadaşları ile ailesinin katıldığı tören, şehidin cenezesinin katafalka konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, şehit polis için dua ederek helallik istedi. Şehit cenazesi, duaların okunmasının ardından defnedilmek üzere Erzurum\'a uğurlandı. Şehit cenazesinin tören alanına gelmesi sırasında gözyaşlarına boğulan şehidin ailesini Vali Mustafa Yaman teselli etmeye çalıştı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Kültür Turizm Bakanı Numan KurtulmuşMart MardinKubilay KaramanMardin Emniyet MüdürlüğüHareketMüdürlüğüVali Mustafa Yaman Emniyet Müdürü Hasan OnurSaygıMüftüsüErzurum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24