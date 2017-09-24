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(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş, Salda Gölü'nde

Mehmet ÇINAR-Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)  KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde suya girdi

24 Eylül 2017 23:28

Mehmet ÇINAR-Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)  KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur\'un Yeşilova İlçesi\'nde Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü\'nde suya girdi.

Türkiye\'deki birçok ülkenin büyükelçileri ve Ankara\'dan medya mensuplarıyla birlikte Burdur\'a gelen Bakan Numan Kurtulmuş, öğle yemeğinin ardından turkuaz rengiyle ve bembeyaz sahiliyle bilinen Salda Gölü\'nde, ayakkabı ve çoraplarını çıkartıp, pantolonun paçalarını sıvadıktan sonra suya girip bir süre göl kenarında yürüyüş yaptı. Daha önce Salda Gölü kenarından birkaç kez geçtiğini belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle dedi:

\"Çok güzel, cennet köşesi bir yer. Yabancı konuklarımızı bugün burada ağırlamamızın sebeplerinden biri de bu. Çok fazla bilinmiyor, Türkiye\'nin saklı cennetlerinden biri. İnşallah bu vesileyle tanınmış olur. Buranın güzelliğinin korunması lazım. Çok fazla tesis, binalarla doldurmadan güzelliği ve bakir halini koruyabilmek lazım. Bu yaz döneminde 250 bin kişi ziyaret etmiş burayı ve çoğunluğu yerli turistler. Herhalde yabancı turistler açısından da cazibe merkezi olur. Çevreyi, buranın doğallığını bozmayacak turistik tesisler belki mümkün olabilir.\"

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