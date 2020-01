(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Kitaba ne kadar yakınlaşırsak aslımıza da o kadar yakınlaşıyoruz

Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ-Ali YAZAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da kitap fuarı açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Kitaba ne kadar yakınlaşırsak aslımıza da o kadar yakınlaşıyoruz. Kitaptan ne kadar uzaklaşırsak aslımızdan da o kadar uzaklaşıyoruz\" dedi.



Ordu\'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Altınordu Belediyesi tarafından sahilde fuar alanında düzenlenen \'4\'üncü Kitap Fuarı\' açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmada her ilim ve her kitabın okunmak için yazıldığını söyledi. Prof.Dr. Erbaş, şöyle dedi:



\"Her ilim öğrenilmek için ortaya çıkmıştır. Toplumumuzda okuma alışkanlığı malesef biraz düşük. Bu alışkanlığı yukarı doğru çekmemiz gerekiyor. Denilir ki; yılda ortalama bir Japon ortalama 25-30 kadar kitap okurmuş. Gerçekten iyi bir sayı. Peki bizim milletimize ne kadar düşüyor? Söylerken biraz üzülüyoruz ama ibret olsun diye söylememiz gerekiyor; Bizim ülkemizde 6 kişiye bir kitap düşüyor bir yılda. İşte bu fuarlar o düşük seviyeyi yukarıya doğru çekmeye katkı sağlayacak inşallah.\"



\"KİTABA ÖNEM VERİYORUZ\"



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, kitap okumanın çok önemli olduğunu vurgularken, Kuran-ı Kerim\'e büyük saygı gösterildiğini belirterek, \"Öpüp başımıza koyar, O\'nu yüksek bir yere koyarız. Böylece her birimizin hayatının içerisinde aslında kitapla, kitap yazılı olanla, kitabi olanla ilgili çok sayıda hürmet gösterdiğimiz alanlar vardır. Onun için kitaba önem veriyoruz. Kitaba, kitaplı olmaya, kitabi olmaya önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kitabın önemini, özelliğini çoğaltarak, artırarak yeni nesillere aktarmaya gayret ediyoruz\" diye konuştu.



İslam dünyasınındaki sıkıntıların nedenlerini kitap örnekleriyle anlatan Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



\"Bugün İslam dünyasının yaşamış olduğu sıkıntıların önemli sebeplerinden birisi ve belkide birincisi, önemlisi, kitaptan uzaklaşmış olmasıdır. İslam dünyası malesef köklerinden, ruhundan, aslından uzaklaşmış ve ne yazık ki kitabın yerine başka şeyler doldurmuştur. Biz cihat meydanlarını kitabın gölgesinde geçirmiş bir milletiz. Atalarımız dünyanın dört bir tarafında bir çok yeri feth ettiler. Feth etmelerinin sebebi kılıcın kitabın gölgesinde şekilleniyor olmasıydı. Kitaba ne kadar yakınlaşırsak aslımıza da o kadar yakınlaşıyoruz. Kitaptan ne kadar uzaklaşırsak aslımızdan da o kadar uzaklaşıyoruz.\"



ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILDI



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kitap fuarı açılışından önce vefat eden Ordu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Aydın Bostancıoğlu\'nun Fatsa Orta Büyük Camii\'de düzenlenen cenaze namazına katıldı.



Çarşamba günü vefat eden işadamı ve Altaş TV Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'la beraber Altaş Koleji Konferans Salonu\'nda düzenlenen Ordu Din Görevlileri ile buluşma programına da katıldı.