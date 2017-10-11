(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Bize yapılanlara biz de gerekli adımları atarız

MALATYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Malatya’da katıldığı açılış töreninde ABD’nin vize yasağı kararı ile ilgili olarak, \"Türkiye’de 80 milyon halkı cezalandırmak anlamına gelen son derece anlamsız bu adımı niçin attığını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz” dedi. Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte İnönü Üniversitesi\'nin 2017-18 akademik yıl açılışına katıldı. Açılışa Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı çok sayıda sivil toplum kuruşulu başkanı, dekanlar ve öğrenciler de katıldı. İnönü Üniversitesi\'nde bulunan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen açılışta ilk olarak üniversite öğrencilerinden oluşturulan koro ufak bir konser verdi. Akademik yıl açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD’nin vize yasağına değindi. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, “Birçok olayın yanında ABD’nin vize uygulama meselesi önümüze yeni bir sorun olarak çıkmaktadır” dedi. Türkiye ile ABD’nin NATO içerisinde 1952’den bu yana çok derin ittifakı olan iki ülke konumunda olduğunu anımsatan Kurtulmuş şöyle konuştu: \"Ortadoğu politikalarında stratejik ilişkilerimiz olan bir ülkenin Türkiye’de 80 milyon halkı cezalandırmak anlamına gelen son derece anlamsız bu adımı niçin attığını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Ama öyle görünüyor ki Astana Süreci\'nden itibaren Türkiye’nin özellikle Suriye sorununun çözülmesinde yeni inisiyatifler geliştirmesinde rahatsızlık duyulduğu anlaşılmaktadır.\" Türkiye olarak 15 Temmuz’dan bu yana her platformda FETÖ elebaşının iade edilmesini istediklerini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu; \"15 Temmuz’dan bu yana yüksek sesle her platformda bu müttefik ülkeye karşı dile getirdiğimiz bu darbe teşebbüsünün elebaşını Türkiye’ye iade edin talepleri karşısında, bırakın iade etme konusunda adım atmayı hala bu şahsı orada saklayabilmeyi müttefikliğe nasıl sığdırıyorlar anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir soruşturma kapsamında ABD’nin İstanbul Büyükelçiliği\'nde çalışan kişilerin öyle soruşturma kapsamında bunlara yaklaşılması gözaltına alınması herhalde ABD yetkililerini rahatsız etmiş gözüküyor. Bu anlaşılabilir, kabul edilebilir dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sığdırılabilir bir durum değildir. Bu vesile ile şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum; Türkiye olarak bir taraftan bize karşı yapılanlara biz de gerekli adımları atarız. Ancak amacımız suhuletle ve sakin bir şekilde bu süreci geçirerek ABD’nin yöneticilerinin, Dışişleri\'nin, yapılan bu yanlış uygulamadan biran önce vazgeçmesini sağlamak ve ilişkileri yeniden eski seviyesine dönmesini temin etmektir. Bu vesile ile Türkiye olarak yapılan bu yanlışlığı kabul etmediğimizi ifade ediyor, meselenin suhuletle ve gerçekten kolay bir şekilde aşılabilmesini ümit ediyoruz. Görüşmelerimizi diplomatik kurallar çerçevesinde devam edeceğini belirtmek istiyorum.” Bakan Kurtulmuş, benzeri olaylarla önümüzdeki yıllarda da karşılaşılabileceğini belirterek, \"Bölgenin bu kadar büyük sıkıntılarının olduğu bir dönemde Türkiye’nin de belli problemlerle karşılaşması olağandır. Ancak ifade ettiğim gibi bunların hepsine karşı milli birlik duygusu içinde beraber olacağız. Gerekli cevapları vererek inşallah Türkiye’nin yoluna devam etmesini sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.