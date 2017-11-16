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(Görüntülü Haber) Bakan konvoyunun önünde feci kaza

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) Antalya'da Kumluca'dan Finike'ye giden bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konvoyunun önünde meydana gelen trafik kazasında, aynı zamanda hekim olan Bakan Fakıbaba hemen aracından inerek yaralıların yanına koştu

16 Kasım 2017 19:09

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) Antalya\'da Kumluca\'dan Finike\'ye giden bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konvoyunun önünde meydana gelen trafik kazasında, aynı zamanda hekim olan Bakan Fakıbaba hemen aracından inerek yaralıların yanına koştu. Doktorların ilk müdahalesini yapmış ve sedyeyle ambulanslara taşıdığı sırada kontrol eden Bakan Fakıbaba, hemen hastaneye ulaştırılmalarını istedi. 

Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'nde hortum felaketi nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Domatexpo Fuarı\'nın açılışının ardından meyve sebze paketleme tesisi, fide üretim merkezi ve bir domates serasına ziyaretlerde bulundu. Ardından Finike ve Demre ilçelerindeki hasar gören tarım alanlarını incelemek ve hortumda yaralanan vatandaşları ziyaret için Kumluca\'dan Finike\'ye hareket etti. 

Fakıbaba ve beraberindeki heyete ait konvoy Kumluca-Finike karayolunda feci bir kaza olayıyla karşılaştı. Bir gıda firmasına ait tır ile özel bir otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan iki kişinin yaralı olduğu görüldü. Kazayı gören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğu ile birlikte araçlarından inerek kaza mahalline geldi. Yaralıların ambulansa taşındığı sırada kontrol eden Bakan Fakıbaba, hemen ambulanslara alınıp hastaneye götürülmesini istedi.  

Durumları ağır olduğu tahmin edilen yaralılar ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi\'ne zevk edilirken, konvoyda Finike istikametine devam etti. 


 

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