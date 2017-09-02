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(Görüntülü Haber) Bakan Kaya'dan çocuk evi ve huzurevine ziyaret

    Haber - Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'daki bir çocuk evinde kalan çocuklar ve Maltepe Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi; onların bayramla

02 Eylül 2017 20:07

 

 

Haber - Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde İstanbul\'daki bir çocuk evinde kalan çocuklar ve Maltepe Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi; onların bayramlarını kutladı. 

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ilk olarak çocuk evine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kaya burada çocuklarla bir süre sohbet etti, ardından da onlarla yemek yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Kaya yemekten sonra çocuklara bayram harçlığı vererek, oyuncak hediye etti. Bu anlarda çocuklar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makinelerine büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi üzerine de basın mensupları fotoğraf makineleri ile kameraları kısa bir süreliğine çocuklara verip onların merakını giderdi. 


 

\"ÇOCUK YUVALARI TAMAMEN ORTADAN KALKTI\"

Çocuk evine ziyareti sırasında konuşan Bakan Kaya, \"Çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Artık çocuk yuvaları tamamen ortadan kalktı. Çocuklarımızı, çocuk evleri dediğimiz 5-6 çocuğumuzun bir arada yaşadığı bu evlerde büyütüyoruz ya da çocuk evleri sitelerinde yine ev ortamında çocukların sıcak yemeklerinin mutfakta piştiği daha özel bakım altında oldukları çocuk evleri sitelerinde büyümelerini sağlıyoruz. Bayramlar, çocuklarımızı sevindirmek için bizim için çok güzel bir fırsat. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim için en büyük mutluluk\" dedi. 


 

TEK TEK ELLERİNİ ÖPÜP BAYRAMLAŞTI

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya buradan çocuklarla birlikte Maltepe Huzurevi\'ne geçti. Bakan Kaya ve çocuklar huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öpüp onlarla bayramlaştı. 

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