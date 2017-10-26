T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bakan Kaya ve Başbakan Yıldırım'ın kızı Arakan için kurulan çadırı ziyaret etti

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eminönü Yeni Camii önünde kurulan yardım çadırını ziyaret etti

26 Ekim 2017 15:54

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Eminönü Yeni Camii önünde kurulan yardım çadırını ziyaret etti. Arakanlı müslümanlara yardım toplamak için Kızılay ile Ak Parti İl Kadın Kollarının işbirliğiyle düzenlenen kermesi ziyaret eden Bakan Kaya kendisine eşlik eden Başbakan Binali Yıldırım\'ın kızı Büşra Yıldırım\'la birlikte alışveriş yaptı, kadınların kendi elleriyle yaptıkları yemeklerden tattı. İstanbullu kadınların hazırladıkları ürünleri satarak Arakan müslümanlarının dramını hafifletmesinin takdir edilecek bir davranış olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \" Bu iyilik hareketine destek veren tüm İstanbullu kadınlarımız başta olmak üzere Kızılay\'ımıza teşekkür ederim. İnsanlık dramına sessiz kalmayan bir Türkiye var. Bundan sonra da dünya mazlumlarına sahip çıkan bir Türkiye var. Kızılay Myanmar\'da sahada faaliyet gösteren tek kuruluş\" dedi. \"Konteyner kent kurulması için buradayız\" diyen Bakan Kaya, \"Emeği geçen her kadınımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rabb\'im bu iyilik hareketine destek verenlerden razı olsun\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTUNCUTİFTİKCİDHA AİLESosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Eminönü Yeni CamiiArakanlıKızılayAk PartiKadın KollarınınBakan KayaBaşbakan Binali YıldırımBüşra YıldırımArakanAileSosyal Politikalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24