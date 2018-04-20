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(Görüntülü Haber) Bakan Kaya solunum hastası minik Aytaç'a jeneratör hediye etti

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde solunum cihazıyla yaşayan dwon sendromlu Aytaç Yasin Demir'in elektrik kesintileri nedeniyle sağlık sorunları

20 Nisan 2018 16:20

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın talimatı ile Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde solunum cihazıyla yaşayan dwon sendromlu Aytaç Yasin Demir\'in elektrik kesintileri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı haberleri üzerine minik Aytaç\'a jeneratör hedeyi etti. Karlıova ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki dwon sendrolumlu ve felç hastası Aytaç Yasin Demir, solunum cihazına bağlı yaşaması ve yaşanan elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenmesine yönelik çıkan haberler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devreye girerek, aileye jeneretör alınması için talimat verdi. Bingöl Aile ve Sosyal Politilar İl Müdürlüğü ekipleri, Aytaç\'ın ikamet ettiği eve gelerek aileye minik Demir\'in elektrik kesintileri karşısında sıkıntı yaşamaması için jeneretörü teslim etti. Çocuğu için gönderilen jeneratöre teslim alarak yetkililere teşekkür eden baba Murat Demir, \"Yaşadığımız elektrik sıkıntısının basına çıkmasından sonra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanılığı tarafından bize bir jenratör teslim edildi. Çocuğumun tedavisinin sorunsuz bir şekilde devam etmesine vesile olan Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya\'ya, Bingöl Valimize, Karlıova Kaymakamımıza ve Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan\'a bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz\" dedi.

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