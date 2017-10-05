(Görüntülü Haber) Bakan Kaya Arakan'a yardım için düzenlenen "Ölüme sürgün" programına katıldı

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hazar Derneği öncülüğünde 20\'yi aşkın dernek tarafından Arakanlı Müslümanlara yardım için düzenlenecek \"Ölüme Sürgün\" programına katıldı. Programda, Ak parti genel başkan yardımcısı İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan , Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, dernek başkanları ve üyeleri hazır bulundu. \"ARAKAN, HEPİMİZİN ORTAK DERDİ VE ACISI, İNSANLIK İÇİN KANAYAN BİR YARADIR\" Bakan Fatma Betül Sayan Kaya programda yaptığı konuşmada, \"Bugün buraya Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için toplandık. Dünyanın sağır duvarlarını yıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, kardeşliği kucaklamak için buradayız. Arakan, hepimizin ortak derdi ve acısı, insanlık için kanayan bir yaradır. Türkiye olarak bu yarayı sarmak için seferber olduk. Dünya bu zulme kör, sağır ve dilsiz kalsa da Türkiye\'nin vicdan seferberliği binlerce kilometre ötede Arakanlı kardeşlerimize güç veriyor. Zulüm üzerinden siyaset yapanlar, güçlerinin mutlak olduğunu zannedenler er ya da geç yüreklerindeki kin ve nefrete yenileceklerdir. Masum ve mazlum insanları koruyamayan, kadınları, çocukları ve yaşlı insanları kötü muameleye ve etnik temizliğe tabi tutanlara karşı insan olmaktan gelen bir sorumluluğumuz var. Eğer bugün bu sorumluluk ciddiye alınmıyor ve bu zulmü durdurmak için adım atılmıyorsa bunda herkesin ağır bir vebali vardır. Tarih bu vebalin muhataplarını kara bir lekeyle kaydedecektir. Zulüm ve baskılara seyirci kalarak, masum kadınların ve çocukların çektiği acıyı seyrederek kimse medeniyet iddiasında bulunamaz\" dedi. Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: Eğer bir medeniyet iddiamız varsa bunun temeli insani değerleri korumada gösterdiğimiz gayrettir, masumların gözyaşını dindirmek için verdiğimiz emektir. Bunun temeli elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi \'dünya beşten büyüktür\' diyebilmektir. İşte dünya bu gerçeği gördüğü ve idrak ettiği zaman o zaman daha yaşanılabilir, daha adil bir yer olacaktır. Arakan meselesi insanlığın sınıfta kaldığı, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, vicdansızlığın hakim olduğu meselelerin başındadır. Bu feryadı dindirmek için harekete geçmediğimiz her saniye daha fazla Arakanlı Müslüman kadın ve çocuk bu dayanılmaz manzaranın içine sürüklenmektedir.