(Görüntülü Haber) Bakan Gül bayram namazını Gaziantep'te kıldı

Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,(DHA) - ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, bayram namazını seçim bölgesi Gazianyep\'teki Ulu Cami\'de kıldı. Gül, namazın ardından camide vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz çıkışında konuşan bayramın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, \"Kurban Bayramını büyük bir coşkuyla vatandaşlarımız, hemşirelerimiz ile kutluyoruz. Kurban Bayramı Allaha yaklaşmak, 80 milyonun bir ve beraber olduğunun göstergesidir. Bu bayramlar birliğimizin beraberliğimizin göstergesi olacaktır. Kıyamete kadar bu coğrafyada kardeşliği sürdüreceğiz. Gaziantep\'te yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşimiz var. İnşallah Suriye\'de sorunlar sona erecek. Başta Arakan olmak üzere Müslüman coğrafyasında, kan var, gözyaşı var. Dünya bu insanlık dışı katliama, soykırımı seyirci kalmaya devam ediyor. İki tane karabatak için dünyayı ayağa kaldırırlar ama ölen gariban mazlumsa kimsenin sesi çıkmaz. İnşallah bu bayram birliğimizi beraberlimizi daha da güçlendirir\" dedi.