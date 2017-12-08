(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba'yı bekleyen protokolün tipide zor anları (2)

FAKIBABA: BUNDAN SONRA DESTEKLEMELERDE DOSYA PARASI YOK



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Valiliği toplantı salonunda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada çifti ve üreticilerden proje, dosya ve masraf adı altında alınan ücretin artık alınmayacağını açıklayan Bakan Fakıbaba, \"Bundan sonra desteklemelerde dosya parası falan filan yok. Bu bir emirdir\" dedi. Bakan Fakıbaba şöyle dedi:



\"Yapılan o tip projelere vatandaş geliyor, belki de okuma yazması yok. Olabilir doğal bir şey yani, değil mi? Adama diyorsun ki \'Git proje yaptır\' Oradan parayı alıyor, oraya veriyor. Biz de destek vermediğimiz zaman adamın cebinden 10-15 bin lirası çıkmış oluyor. Ben olsam bu devlete kızar mıyım kızmaz mıyım? Ben olsam bu Bakanlığa küser miyim küsmez miyim? Vallahi küserim. Bundan sonra desteklemelerde dosya parası falan filan yok kardeşim. Ha diyelim fabrika yapıyor, eyvallah. İsim projesini yaptırsın ama basit bir ahır projesi. Yani elinde belli bir norm projeler olur, 50 veya 100, 200 neyse… Diyelim dersin \'Kardeşim projen budur.\' Bende bu kadar mühendis varken ben niye vatandaşı başka yerlere yönlendireyim. Bazen duyuyorum. İngilizce evraklar geliyor. Böyle bir şey olur mu, 50-60 sayfa? Oraya git buraya git. Tarım İl Müdürlüğü çiftçi arkadaşların, üretici arkadaşların evi olacak. Oraya gelecekler, keyif için çay ve kahvelerini içecek, orada dinlenecekler. Vatandaş olmazsa biz olmayız. Onun için çiftçilerin işlerini zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Eğer 30 bin lira hibe alan arkadaş 15 bin lira harcıyorsa benim mantığıma uymuyor. 30 bin lira hibe alan adam niye gidip 15 bin liralık proje yaptırsın? Yarından itibaren arkadaşlar TKDK ve bizim kurumlarda kesinlikle yok, bu bir emirdir.\"