(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba'dan et ithalatını bitirecek talimat: 500 bin buzağı kurtarılacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018\'i hayvan hatalıkları ve buzağı ölümlerinin önlenmesi yılı ilan ettiğini belirterek, \"Buzağı ölüm oranını yüzde 15\'ten yüzde 5\'e düşürürsek, 500 bin buzağı kar edileceğiz. Böylece et ithal etmekten kurtulacağız\" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da düzenlenen \'Hayvan Hatalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü\' konulu toplantısına katıldı. 81 il müdürünün katıldığı toplantıda Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılını hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme yılı olarak ilan etti.



Bakanlık üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlerine seslenen Bakan Fakıbaba, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölümleri oranının düşürülmesiyle ilgili net talimatlar verdi. Bu konuda istatistiki veri oluşturulmasını isteyen Bakan Fakıbaba, \"Bir defa ölçeceksiniz. 2017\'deki bizim ölüm oranımız, hayvan hastalık oranımız nedir? Şimdi ne kadar? Artmış mı azalmış mı? Artırmışsa niçin artmış, önlemlerini neden almamışız? Azalmışsa birbirimizi alkışlayacağız. Daha fazla nasıl azaltırız, ona bakacağız. Esasında Sağlık Bakanlığı gibi çalışacağız\" diye konuştu.



\'BİR BEBEK NEYSE BUZAĞI DA O\'



Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Hamile bir annenin bakımı neyse, düvenin bakımı da o. Bir bebeğin bakımı neyse, yeni doğan buzağın bakımı da o. Çocuk ölüm oranı neyse, buzağı ölüm oranı da o. Esasında annenin takibi nasılsa, bir gebe düvenin takibi de aynıdır, farklı bir şey mi? Aynı, hiç değişen bir şey yok. Biz tek tek gebe düveleri takip edeceğiz, zimmetleyeceğiz. Hayvan hastalıkları ve buzağı kayıplarının önlenmesi 2018 yılının adı. Bugün adını koyduk. Biz bunu önleyeceğiz. Amerika yapmışsa ve yüzde 2\'lere indirmişse, benim arkadaşlarım yapar, başarır bunu.\"



BUZAĞI ÖLÜMLERİ YÜZDE 5\'E DÜŞÜRÜLECEK



Etkili hayvan sağlığı çalışmaları yaparak buzağı ölümlerini sonlandıracaklarını dile getiren Bakan Fakıbaba, \"Sonlanmaz ama yüzde 5\'e düşürürüz. 2018 hedefini açıklıyorum. Büyük işletmelerde oranın yüzde 1, hatta \'sıfır\' olduğunu biliyorum, Amerika\'dan daha iyi. Ama küçük ve orta ölçeli işletmelerde bu oran yüzde 5 kabul edilebilir bir orandır. Şu anda bu oran yüzde 15 civarındadır. Bunu öncelikle yüzde 5\'e ve sonra daha da aza indirmek bizim görevimizdir. Bugünden itibaren hayvan sağlığı ve buzağı ölümlerinin önlenmesi konusunda bir seferberlik başlatıyoruz. 2002\'den önce çocuk ölüm oranlarına bakın, şimdi bakın. Bir tek çocuk ölümü olduğunda şimdi anında kaydediliyor. Hemen bakanın cebine düşüyor ve bakan cep telefonundan bakıp nasıl, neden olduğuyla ilgili araştırmaları yapıyor. Ben de aynısını bekliyorum\" diye konuştu.



ŞU KOCA ÜLKEYE YAKIŞMIYOR



Buzağı ölüm oranının yüzde 15\'den yüzde 5\'e düşürüldüğünde, 750 bin ölümü 250 bine düşüreceklerini belirten Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:



\"Vatandaş diyor ki \'et ithalatı ne zaman sonra duracak.\' Bu ölümleri durdurduğumuzda duracak. Dışarıdan aldığımız hayvan sayısı 500 bin. Bu kabahat bizim, 500 bin yavru kayboluyor ya, bırakın et ithalatını falan. Yavru bu ya, biz bu 500 bini kurtarabiliriz. Bir tek cümle 500 bin ya. Bu kadar mükemmel veteriner arkadaşların olduğu bir yerde biz eğer 750 binden 500 bini kurtaramıyorsak yazıklar olsun bize arkadaş. Bunun için ilk etapta 1 Ocak\'tan itibaren gebe hayvanlarımız ücretsiz aşılanacaktır.\"



\'ET VE HAYVAN İTHALATINI SONDALANDIRACAĞIZ\'



Asıl olanın hayvansal ihtiyaçları milli kaynaklardan karşılamak olduğunu söyleyen Ahmet Eşref Fakıbaba, “Sadece buzağı ölümünü yüzde 5 indirdiğimizde biz bunu mili kaynaklarımızdan karşılarız. Bu da sizin bu konuda yapacağınız çalışmalara bağlıdır ve bu çalışmaları titizlikle istiyorum. Bu konuda özellikle et ithalatı olmak üzere hayvan ithalatını en kısa sürede sonlandıracağız. Bunu nasıl olacak efendim diye soruyorlar. Valla olacak. Çocuk ölümleri nasıl düştüyse, anne ölüm oranları nasıl düştüyse, buzağı ölüm oranları da düşecek. Bir torun yada çocuğunuz olduğunda aylık bakıma götürüyor musunuz? Buzağı da bir çocuğumuz ve bunun bakımını yapmamak için bir sebep mi var\" diye konuştu.



31 ARALIK\'A KADAR SAYIM TALİMATI



Hayvan hareketleriyle ilgili de hayvan sayılarının bilinmesi gerektiğine işaret eden Bakan Fakıbaba, günlük takip edilmesi talimatı verdi. 31 Aralık 2017\'ye kadar Türkiye\'deki hayvan mevcudunun elinde olmasını isteyen Bakan Fakıbaba, \"Bir defa bütün hayvan sayısı avcumuzun içinde olacak, aslanlar gibi çıkacağım ve TÜİK\'e senin rakamların yanlıştır, asıl rakamlar şudur\' diyeceğim. İşletmelerde kayıtlı olmayan hayvanlar için kayıt yapılmalıdır, ceza uygulamadan. Küpe affı bulunmaktadır\" dedi.



DAMIZLIK İNEKLERİN KESİMİNE KARŞI SIKI DENETİM



Damızlık ineklerin kesilmemesi gerektiği yönünde de açıklamada bulunan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Annelerin ne kadar kutsal olduğunu anlatmanız gerekiyor. İnsanlar eğer mecburiyetten kesiyorlarsa, o zaman bize getireceksiniz. Her ilin Sağlık Bakanı sizsiniz. Damızlık annelerin kesiminin önlenmesi için sıkı denetimler gerekmektedir. Eğer \'bu deforme olmuş inek\' deyip, gerçek anne bir ineğin ölüm fermanına imza atan veteriner hekim varsa da, o veteriner hekim değildir. Onun diplomasından, hayvana olan sevgisinden ve milli duygularından şüphe duyarım. Çünkü o hayvan bana en az 7- 10 yavru getirecek. Bu hayvanı nasıl keseriz\" diye konuştu.



\'KÖLE GİBİ HAYVANI AL- SAT DOĞRU DEĞİL\'



Bakan Fakıbaba, pet shop\'larda hayvan satışını uygun görmediğini söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Bugün bana soruyorlar, \'Efendim hayvanların dükkanlarda satılması doğru mu?\' Vallahi değil. Yani bir köle gibi hayvanını al- sat falan. Doğru değil. Ama bunları kapattığımız zaman da merdiven altında neler olacak? O da doğru değil. İşte bunları oturup konuşmamız lazım\" dedi.