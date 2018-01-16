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(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Tarımsal kuraklık endişesi yok

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal kuraklık endişesi olmadığını belirterek, "Tarımsal kuraklık endişesi yok

16 Ocak 2018 16:08

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal kuraklık endişesi olmadığını belirterek, \"Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok \" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Gaziantep\'e gelen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Lidersan Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi\'ni gezdi. Tarım ve hayvancılık tesislerinin, Türkiye\'nin tarım ve hayvancılık konusunda ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydeden Bakan Fakıbaba, \"Allah\'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, \'Bu sorunla nasıl baş edebiliriz?\' Bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek ,hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok\" diye konuştu. İş adamı Mahsum Altunkaya\'dan tesisle ilgili bilgi alan Bakan Fakıbaba, bir yumurta fabrikasını da gezip incelemelerde bulundu.

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