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(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’da

ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yakının taziyesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi

06 Ocak 2018 19:14

ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yakının taziyesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı, GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar karşıladı. Bakan Fakıbaba, kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoy eşliğinde Birecik\'e gitti. Fakıbaba\'nın burada vefat eden yakını Ali Fakıbaba’nın taziyesine katılacağı bildirildi.

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