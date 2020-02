(Görüntülü Haber)  Bakan Fakıbaba: Et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi düve eksiği

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin ülkedeki düve eksiği olduğunu belirterek, \"Ülkede 1 milyon düve eksiğimiz var. Et eksiğimizin ve et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olan düve eksiğimizi karşılamak için çalışan arkadaşlarımız geç para kazanıyor ama ülke için çok önemli bir yatırım yapıyor\" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği\'nin Sakarya\'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlediği \'Sakarya Tarım Sektörü Rapor Sunumu\' toplantısına katıldı. Programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ve çok sayıda çiftçi katıldı. Bakan Fakıbaba, et fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin ülkedeki 1 milyon düve eksiği olduğunu söyleyerek, \"Özellikle et ithalatına baktığımızda görüyoruz ki en fazla besicilikle uğraşmışız. Ülkede 1 milyon düve eksiğimiz var ve düve üreten insanlara hayranlıkla bakıyorum. Et eksiğimizin ve et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olan düve eksiğimizi karşılamak için çalışan arkadaşlarımız geç para kazanıyor ama ülke için çok önemli bir yatırım yapıyor. Bakanlık olarak imzalanan 250 bin düve ve anaç hayvan projesinin sebebi de budur\" diye konuştu.



Türkiye\'nin Avrupa\'nın birinci ve dünyanın da 7\'nci büyük tarım gücü olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, \"Sofralarımızda tükettiğimiz her gıdada çiftçilerimizin alın teri ve emeği vardır. Yaz kış demeden üretim yapan fedakâr Türk çiftçisi, bu toprakların gerçek sahibidir. Avrupa\'nın en büyüğü, dünyanın 7\'nci büyük tarım gücü haline bu arkadaşlarımızla geldik. Bu topraklar ilk kez tarımın yapıldığı topraklardır, bu sebeple Anadolu tarımda çok özel bir yere sahiptir. Türk tarımına ve çiftçisine hak ettiği değeri ve desteği her zaman sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz\" dedi.



Bakan Fakıbaba, dünyada tarımda Türkiye\'nin ilk 3\'e girmesi gerektiğini belirterek, \"Bu yıl 14,5 milyar TL bütçemiz mevcut, önümüzdeki yıl bunun 19,5 milyar olması için gerekli çalışmaları başlattık. Son 15 yılda hayvancılığa yaklaşık 25 milyar TL destek verdik. Elimizde TİGEM\'leri çok etkili şekilde kullanacağız. Geleceğin tarımda, tarımın geleceğinin ise özellikle gençlerimizde ve kadın çiftçilerimizde olduğunu biliyoruz. Bu potansiyelimizi yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bu bağlamda Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile yapmış olduğumuz iş birliğini çok önemsiyoruz. Gençlerin tarımsal üretimde yer almasını teşvik etmek için çeşitli projeler yürütmekteyiz. Biz tarımda Avrupa birincisiyiz ama dünyada da ilk 3\'e girmemiz gerekiyor\" diye konuştu.



Bakan Fakıbaba, tarıma ve hayvancılığa yönelen gençlere proje başına 30 bin lira hibe verdiklerini ifade ederek, şöyle dedi:



\"Gençlerimiz ve kadınlarımız el attığı her yerde başarılıdır. Geleceğin çok parlak olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz bu işe önem veriyor. Eskiden bu çok talep edilen bir alan değildi ama artık bu çok talep edilen bir alan haline geldi. Gençlerimizin örnek ve önder çiftçi olma yolundaki adımları çok hoşumuza gidiyor. Bu amaçlar kapsamında 2013 yılından bugüne kadar projemizden 27 bin gencimiz faydalandı. Hibe destek uygulamalarımızla 30 bin TL destek verdiğimiz projelerimizde eğitim aldığını ispatlayan gençlerimize ve kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Aslında haklarını veriyoruz. Bu konuda gelecek eğitim taleplerine de her zaman hazırız.\"



Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmasının ardından eğitimlerini tamamlayan çiftçilere sertifikalarını verdi.